Δικαστικό «όχι» στις «Δέκα Εντολές» στους τοίχους σχολείων του Τέξας

Ομοσπονδιακός δικαστής μπλόκαρε την εφαρμογή ενός νόμου στο Τέξας, με βάση τον οποίο σε όλες τις σχολικές τάξεις θα έπρεπε να αναρτηθούν από την 1η Σεπτεμβρίου οι «Δέκα Εντολές» της Παλαιάς Διαθήκης.
Ο δικαστής Φρεντ Μπίρι εξέδωσε μια προκαταρκτική εντολή απαγορεύοντας την εφαρμογή του νόμου, μετά την προσφυγή που είχαν καταθέσει οι οικογένειες μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικά θρησκεύματα. Ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, «παίρνει θέση, με μη αποδεκτό τρόπο, πάνω σε θεολογικά ζητήματα και ευνοεί επισήμως τα χριστιανικά δόγματα, σε βάρος των άλλων» θρησκειών, ανέφερε ο Μπίρι στην 55σέλιδη απόφασή του.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής θεωρεί πως η ανάρτηση των Δέκα Εντολών στις σχολικές αίθουσες ενδέχεται να στείλει «ένα μήνυμα αποκλεισμού» στα παιδιά άλλων θρησκειών, δίνοντάς τους την εντύπωση ότι «είναι ξένοι, που δεν ανήκουν στη σχολική κοινότητά τους».
Η ραβίνος Μάρα Νέιθαν, που είχε προσφύγει κατά του νόμου, χαιρέτισε τη δικαστική απόφαση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της: «Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των παιδιών θα πρέπει να καλλιεργούνται από τους γονείς και τις θρησκευτικές κοινότητές τους και όχι από πολιτικά πρόσωπα ή τα δημόσια σχολεία».
Η Ρέιτσελ Λέιζερ, η πρόεδρος των «Ενωμένων Αμερικανών για τον Διαχωρισμό Εκκλησίας και Κράτους» χαιρέτισε επίσης την απόφαση που «στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σε όλη τη χώρα ότι η κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τη θρησκευτική ελευθερία κάθε μαθητή στα δημόσια σχολεία».
Άλλος ομοσπονδιακός δικαστής είχε μπλοκάρει τον Νοέμβριο έναν παρόμοιο νόμο στη Λουζιάνα, μια άλλη συντηρητική Πολιτεία των νότιων ΗΠΑ. Εκείνος ο νόμος θεωρήθηκε ότι παραβίαζε την πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος που απαγορεύει την εγκαθίδρυση επίσημης θρησκείας. Το 1980 το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει αντισυνταγματικό έναν νόμο του Κεντάκι που προέβλεπε την ανάρτηση των Δέκα Εντολών στις σχολικές αίθουσες.
Η θρησκευτική ελευθερία και ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το Κράτος είναι θεμελιώδεις αρχές στις ΗΠΑ.
