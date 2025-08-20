Η δυστοποία στην Ουάσινγκτον συνεχίζεται – Ομοσπονδιακή έρευνα κατά αξιωματούχων

Φουλ επίθεση της κυβέρνησης στις αρχές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας • Μετά τη δήλωση Τραμπ ότι τα στοιχεία για την εγκληματικότητα είναι «μαγειρεμένα»

Εικόνες που δεν θυμίζουν σε τίποτα πρωτεύουσα δυτικής χώρας, πόσω μάλλον εκείνης που διαφημίζεται ως η χώρα της ελευθερίας. Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουάσινγκτον είναι ολοκληρωτική και φέρνει στο νου περιπτώσεις, άλλων καθεστώτων, όχι δημοκρατικών.

Αφού ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την στρατιωτικοποίηση της πρωτεύουσας κηρύσσοντας… ανένδοτο απέναντι στην εγκληματικότητα και διατάσσοντας την απομάκρυνση των αστέγων, τώρα στο στόχαστρο μπαίνουν οι αρχές τις πόλης.

Λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε μέσω social media ότι τα στοιχεία που δείχνουν ότι το έγκλημα στην Ουάσινγκτον έχει καθοδική πορεία είναι «μαγειρεμένα» το FBI ξεκίνησε έρευνα κατά των αστυνομικών αρχών για να διαπιστώσει εάν ευσταθούν οι αιτιάσεις του.

Όπως αναφέρουν πηγές στην Washington Post, το NBC News και το Fox News την έρευνα θα αναλάβει η εισαγγελέας της περιοχής του Κολούμπια, Τζανίν Πιρό, με αυτό να αποτελεί το τελευταίο επεισόδιο στην κλιμάκωση της σύγκρουσης του Λευκού Οίκου με αξιωματούχους της πρωτεύουσας.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει σχολιάζει, ακόμη, τα δημοσιεύματα, όμως ο Τραμπ επιβεβαίωσε εμμέσως τις έρευνες γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ουάσινγκτον έχει δώσει ψεύτικα νούμερα για την εγκληματικότητα για να δημιουργήσει μια επίπλαστη εικόνα ασφάλειας και οι αξιωματούχοι είναι υπό σοβαρή έρευνα.

Η ομοσπονδιακή έρευνα φέρεται να ξεκίνησε αφότου ο διοικητής Μάικλ Πούλιαμ τέθηκε σε διαθεσιμότητα τον Μάιο από την μητροπολιτική αστυνομία επειδή φέρεται να παραποίησε τα αριθμητικά δεδομένα. Ο πρώην διοικητής της τρίτης περιφέρειας της Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει κατηγορίες από το σωματείο των αστυνομικών για παραποίηση στοιχείων, ανάμεσά τους αδικήματα όπως τα μαχαιρώματα, οι κλοπές αυτοκινήτων κλπ. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Όμως ομοσπονδιακοί εισαγγελείς τώρα εξετάζουν και την εμπλοκή αρκετών αξιωματούχων της αστυνομίας και του δήμου.

Η δήμαρχος της πρωτεύουσας, Μύριελ Μπάουζερ, έχει επανειλημμένα δηλώσει πως τα στοιχεία της αστυνομίας δείχνουν ότι τα βίαια εγκλήματα έχουν πέσει κατά 27% την περασμένη χρονιά, ενώ η αστυνομία κάνει λόγο για πτώση 35% το 2024.

Ο αρχηγός του σωματείου αστυνομικών της Ουάσινγκτον, πάντως, ο οποίος υποστηρίζει να τεθεί η πρωτεύουσα υπό ομοσπονδιακό έλεγχο, υποστηρίζει ότι τα στατιστικά αυτά είναι αθλιότητες και ότι οι αστυνομικών γνωρίζουν την πραγματικότητα που επικρατεί στους δρόμους της πόλης.

Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας των ΗΠΑ έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πρωτοφανείς εικόνες, καθώς, εκατοντάδες εθνοφρουροί έχουν αναπτυχθεί στους δρόμους της πόλης, την ώρα που καταφθάνουν και άλλοι από πολιτείες που έχουν Ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες.