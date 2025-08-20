Ο Λευκός Οίκος «άνοιξε» λογαριασμό στο TikTok - «Αμερική, ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ!»

Η δημοτικότητα του νέου λογαριασμού • Η διαμάχη προσωπικών δεδομένων - προσωπικής ανάδειξης • Τι συμβαίνει με τον Τραμπ και το TikTok

Ο Λευκός Οίκος απέκτησε... λογαριασμό στην πλατφόρμα TikTok την Τρίτη, με σκοπό να περάσει τα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε περισσότερους από 170 εκατομμύρια χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης στις ΗΠΑ.

Η δημοτικότητα του νέου λογαριασμού

Ο Τραμπ θεωρεί πως η εφαρμογή TikTok, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε νεαρά άτομα, θα τον βοηθήσει να προσεγγίσει ψηφορφόρους νεαρής ηλικίας.

Ο νέος λογαριασμός @whitehouse ενεργοποιήθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ με την πρώτη του ανάρτηση να είναι ένα βίντεο στο οποίο ο Τραμπ δηλώνει: «είμαι η φωνή σας».

«Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;», έγραφε η λεζάντα.

Τρεις ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε 25.000 ακόλουθους.

Η διαμάχη προσωπικών δεδομένων - προσωπικής ανάδειξης

Βουλευτές και γερουσιαστές, παρ' όλα αυτά, ανησυχούν πως υπάρχει περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ να «περάσουν» στην Κυβέρνηση της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, πάλι, προσπαθεί από τις αρχές του 2025 να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

Νόμος που επικυρώθηκε από το Κογκρέσο το 2024 υποχρέωνε το TikTok να σταματήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ στις 19 Ιανουαρίου 2025 εκτός κι αν η ByteDance πουλήσει την εταιρεία.

Όμως ο Τραμπ έχει επανειλημμένα παρατείνει αυτή τη διορία, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok». Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την πώληση του TikTok είναι η 17η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει με τον Τραμπ και το TikTok

Ο λογαριασμός στο TikTok τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο @realdonaldtrump, έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται επίσης πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο Χ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από (…) όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», επεσήμανε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, για να προσθέσει πως «Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση».