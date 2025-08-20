Μεγάλη κινητοποίηση των εργαζομένων της Microsoft για τις σχέσεις της εταιρείας με το Ισραήλ

Ζητούν από τη διοίκηση της εταιρείας να αποεπενδύσει από το Ισραήλ και να διακόψει τη συνεργασία της με το γενοκτονικό κράτος • Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την τεχνολογία του κολοσσού για να παρακολουθεί τους Παλαιστίνιους.

Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν οι εργαζόμενοι της Microsoft, καθώς δεκάδες εργαζόμενοι κατέλαβαν το ανατολικό τμήμα της εταιρείας στο Redmond της Ουάσινγκτον, διαμαρτυρόμενοι για τη χρήση του λογισμικού της από τον ισραηλινό στρατό, το οποίο διευκολύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα και την επιτήρηση των Παλαιστινίων.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, το Ισραήλ βασίζεται στο cloud της Microsoft (Azure) για την ευρεία παρακολούθηση Παλαιστινίων, με μέχρι και ένα εκατομμύριο τηλεφωνήματα ανά ώρα να παρακολουθούνται από τις ισραηλινές αρχές.

Τρεις μήνες μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι θα ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα για τη χρήση του Azure, νυν και πρώην εργαζόμενοι κατέλαβαν χώρο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, τον οποίο ονόμασαν «Ελεύθερη Ζώνη», κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Ενταχθείτε στην Εργατική Ιντιφάντα – Όχι Εργασία για Γενοκτονία».

Η διαμαρτυρία οργανώθηκε από την ομάδα «No Azure for Genocide», η οποία ζητά από τη Microsoft να αποσύρει τις επενδύσεις και την συνεργασία με το Ισραήλ. Νωρίτερα φέτος, ο εργαζόμενος Joe Lopez είχε διακόψει ομιλία του CEO Satya Nadella λέγοντας: «Satya, πώς σου φαίνεται να δείξεις πώς η Microsoft σκοτώνει Παλαιστίνιους;»

Ο διαδηλωτής Hossam Nasr δήλωσε ότι αποφάσισαν να κλιμακώσουν τη δράση τους λόγω της απουσίας επαρκών απαντήσεων από τη Microsoft.

Ο ίδιος ένιωσε προσωπικά αγανακτησμένος μετά τη στοχευμένη δολοφονία του Παλαιστίνιου δημοσιογράφου του Al Jazeera Anas al-Sharif από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) – έναν από τους πέντε δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Τον έβλεπα να μεταδίδει από τη Γάζα αδιάκοπα – μέσα από πείνα, εκστρατείες εξόντωσης και βομβαρδισμούς. Ήταν η φωνή του λαού. Στοχεύτηκε σκόπιμα», είπε ο Nasr, 26 ετών, πρώην εργαζόμενος της Microsoft που απολύθηκε πέρυσι αφότου διοργάνωσε αγρυπνία για την Παλαιστίνη έξω από τα γραφεία της εταιρείας.

Επιπλέον, αποκαλύψεις του Guardian και του +972 Magazine έδειξαν ότι η ισραηλινή Υπηρεσία Στρατιωτικής Παρακολούθησης (Μονάδα 8200) χρησιμοποιεί την υποδομή cloud Azure της Microsoft για να αποθηκεύει μαζικά ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα.

Η Microsoft δήλωσε πως δεν γνώριζε ότι οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνταν για την επιτήρηση αμάχων ή την καταγραφή τηλεφωνικών συνομιλιών.

Η διαμαρτυρία έγινε ενώ διεθνείς οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, προειδοποιούν για ευρεία πείνα, υποσιτισμό και ασθένειες στη Γάζα, ενώ το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε πως από τους συνολικά 62.000 νεκρούς Παλαιστίνιους, το 1/3 εξ αυτών είναι παιδιά.

Η Nasreen Jaradat, υπάλληλος της Microsoft, δήλωσε ότι «κάθε δευτερόλεπτο που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν στην Παλαιστίνη. Οι άνθρωποι πεινάνε όλο και περισσότερο. Περισσότεροι άνθρωποι βομβαρδίζονται και ακρωτηριάζονται. Ήρθε η ώρα να κλιμακώσουμε τη δράση μας, με κάθε τρόπο».

Η διαμαρτυρία κράτησε περίπου δύο ώρες και τερματίστηκε όταν η αστυνομία ειδοποίησε τους διαδηλωτές ότι θα συλληφθούν για καταπάτηση ιδιοκτησίας εάν δεν αποχωρήσουν.

Η Microsoft επιβεβαίωσε ότι το προσωπικό «ζητήθηκε να αποχωρήσει και αποχώρησε». Δεν είχε να προσθέσει κάτι πέρα από τη δήλωση της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με την οποία: «Με βάση την έρευνα, που περιλάμβανε συνεντεύξεις με δεκάδες εργαζόμενους και αξιολόγηση εγγράφων, δεν βρέθηκε καμία απόδειξη ότι η Azure ή οι τεχνολογίες AI της Microsoft χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν ή να βλάψουν ανθρώπους στη σύγκρουση της Γάζας».

Η Microsoft απασχολεί περίπου 47.000 υπαλλήλους στο Redmond. Κάποιοι από αυτούς πήραν τα φυλλάδια των ακτιβιστών και τα διάβασαν, ενώ άλλοι συνέχισαν το γεύμα τους στα κοντινά εστιατόρια.

Ένας 28χρονος υπάλληλος που παρακολουθούσε τη διαμαρτυρία δήλωσε ότι συμπαθεί τους διαδηλωτές, αλλά δεν πιστεύει ότι θα έχουν αντίκτυπο: «Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι», είπε.

Οι διαδηλωτές, ωστόσο, θεωρούν ότι ο στόχος τους είναι να αφυπνίσουν τους εργαζομένους. Ο Julius Shan, 28 ετών και επίσης υπάλληλος της Microsoft, είπε: «Νομίζω ότι εμπνέουμε συζητήσεις ανάμεσα σε εργαζόμενους ώστε να μιλήσουν πιο άνετα μεταξύ τους για το πώς η δουλειά τους μπορεί να συμβάλλει σε μια γενοκτονία».

«Ο κόσμος ακόμα μαθαίνει για το πώς η εταιρεία συνδέεται με τη γενοκτονία. Αλλά αυτό είναι φυσικό όταν προκύπτει νέα πληροφορία.»