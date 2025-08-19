Αθήνα, 32°C
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Φοιτητές ΗΠΑ
Φοιτητές αντιδρούν στη γενοκτονία στη Γάζα κατά τη διάρκεια ορκωμοσίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, 29 Μαΐου 2025. | AP Photo/Charles Krupa

Ακυρώνονται οι βίζες 6.000 ξένων φοιτητών στις ΗΠΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Ο τραμπισμός στα Πανεπιστήμια • Χιλιάδες φοιτητές κινδυνεύουν με απέλαση για «παραβιάσεις του νόμου» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Οι αρχές των ΗΠΑ ακύρωσαν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών αφότου έγιναν πολύ πιο αυστηροί οι κανόνες με αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, προκείμενου «να πατάξει την παράνομη μετανάστευση αλλά και τον αντισημιτισμό», όπως δήλωσε χθες αξιωματούχος της αμερικανικής διπλωματίας.

Το στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικαλέστηκε λόγους όπως η «υπέρβαση της διάρκειας της εγκεκριμένης παραμονής τους» και «παραβιάσεις του νόμου», μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, τονίζοντας πως στη «μεγάλη πλειονότητά τους» οι φοιτητές από τους οποίους αφαιρέθηκαν οι θεωρήσεις διαβατηρίων κατηγορήθηκαν για «επιθέσεις», «οδήγηση σε κατάσταση μέθης», «κλοπές» και «υποστήριξη της τρομοκρατίας».

Κάπου «4.000 από αυτές τις 6.000 βίζες ακυρώθηκαν επειδή οι επισκέπτες (οι φοιτητές κάτοχοί τους) παραβίασαν τον νόμο», επέμεινε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ακύρωσε επίσης τις βίζες πολλών φοιτητών που οργάνωσαν ή συμμετείχαν σε αντιπολεμικές κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Τον περασμένο Μάρτιο, ανακοίνωνε πως ακυρώνει καθημερινά θεωρήσεις διαβατηρίων, τονίζοντας όσον αφορά ξένους φοιτητές που διαδηλώνουν για το ζήτημα πως «κάθε φορά που βρίσκω κάποιον από αυτούς τους παλαβούς, θα του αφαιρώ τη βίζα».

Με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε αυξημένους ελέγχους προσώπων που εισέρχονται στις ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν έχουν στάση «εχθρική έναντι των πολιτών τους, του πολιτισμού τους, της κυβέρνησής τους, των θεσμών τους ή των ιδρυτικών αρχών τους».

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ ενεπλάκη σε σειρά μαχών με πανεπιστήμια, ακυρώνοντας χιλιάδες βίζες και στρεφόμενη εναντίον πολύ γνωστών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που υποπτεύεται ότι εναντιώθηκαν σε αυτά που θεωρεί συμφέροντα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.

