Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται

Σε μορφή «μόνο για ηγέτες» συνεχίζονται πλέον οι συνομιλίες για το ουκρανικό στον Λευκό Οίκο.

Θολές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από τον Λευκό Οίκο, όσον αφορά τη συνάντηση του Αμερικανού πρόεδρου Ντοναλντ Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι συνομιλίες του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες «στην ανατολική αίθουσα έχουν ολοκληρωθεί», χωρίς να αναφέρει εάν οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με διαφορετική μορφή (δηλαδή, χωρίς να συμμετέχουν όλοι όσοι ήταν παρόντες στην εν λόγω συνάντηση).

Το CNN δημοσίευσε ότι ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συνάντηση ολοκληρώθηκε, αλλά οι ηγέτες παραμένουν στον Λευκό Οίκο για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν εκ νέου στο Οβάλ Γραφείο, μεταξύ του Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών, σε μορφή «μόνο για ηγέτες».

Υπενθυμίζεται ότι στη διευρυμένη συζήτηση συμμετείχαν (εκτός του Πούτιν και του Ζελένσκι), οι «κηδεμόνες» του Ουκρανού προέδρου που ταξίδεψαν στις ΗΠΑ, δηλαδή ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Δεν δίνονται λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έχει συμβεί ή για το τι έχει συζητηθεί, καθώς και για τα σημεία στα οποία υπήρξαν διαφωνίες.

«Είμαστε εδώ, ως σύμμαχοι και φίλοι, για την ειρήνη στην Ουκρανία και στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και για μια διαρκή και διαρκή ειρήνη», έγραψε στο twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λίγο μετά την πληροφορία που μετέφεραν τα διεθνή ΜΜΕ πως η συζήτηση ολοκληρώθηκε.

We are here, as allies and friends, for peace in Ukraine and in Europe.



This is an important moment, as we continue to work on strong security guarantees for Ukraine and a lasting and durable peace. pic.twitter.com/FFF0Fqcq6y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025

Νωρίτερα, η γερμανική εφημερίδα Bild δημοσίευσε ότι ο Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες για να τηλεφωνήσει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τι προηγήθηκε

Την επιθυμία τους να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και την ικανοποίησή τους για τις εγγυήσεις ασφαλείας που (φαίνεται πως) παρέχουν οι ΗΠΑ, εξέφρασαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, σε δηλώσεις τους πριν από την έναρξη των συνομιλιών με το Τραμπ.

Ειδικότερα, οι Ευρωπαίοι, αφού ευχαρίστησαν τον Τραμπ για τη δέσμευσή του, μίλησαν για την ανάγκη διασφάλισης της ασφάλειας στην Ουκρανία αλλά και στην Ευρώπη, και τόνισαν ότι στόχος είναι η ειρήνη στην περιοχή. Παράλληλα, μίλησαν για τη σημασία να διεξαχθεί μια τριμερής συνάντηση μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Ήταν η καλύτερη συνάντηση που έχουμε κάνει» είπε από την πλευρά του ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στο τετ-α-τετ που προηγήθηκε με τον Τραμπ. «Συζητήσαμε το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας», είπε και επανέλαβε «ότι όλοι θέλουν να δώσουν τέλος στον πόλεμο».

Όσο για τον Τραμπ, εκτός από το θέμα της ασφάλειας και της τριμερούς συνάντησης, μίλησε ξεκάθαρα και για το μεγάλο αγκάθι των συνομιλιών, δηλαδή το θέμα των εδαφικών διεκδικήσεων από πλευράς Μόσχας. «Θα συζητήσουμε τις ανταλλαγές εδαφών», είπε ο Τραμπ, ο οποίος τόνισε επίσης ότι «εμείς θα συμβάλλουμε στην ασφάλεια», «ανακουφίζοντας» τους Ευρωπαίους.

«Θα φτάσουμε σε μια λύση σήμερα», είπε επίσης ο Τραμπ, αφού πρώτα άκουσε τους Ευρωπαίους. «Όλοι εδώ είναι αποφασισμένοι - και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρεθεί μια λύση», τόνισε και έκανε λόγο για «δύο μέρη που είναι πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία...».



Περισσότερα σε λίγο...