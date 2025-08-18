ΗΠΑ: Οικονομικός συμβιβασμός από το Newsmax για τα ψέματα κατά τις προεδρικές εκλογές του 2020

Το -φιλικό προς τον πρόεδρο Τραμπ- κανάλι Newsmax θα πληρώσει 67 εκατ. δολάρια στην Dominion ως συμβιβασμό για μια υπόθεση δυσφήμισης εναντίον του που αφορά τα ψέματα που διέδιδε το πρώτο μετά την ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020.

Το συντηρητικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax θα πληρώσει 67 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή που το κατηγορεί για δυσφήμιση της εταιρείας εξοπλισμού ψηφοφορίας Dominion Voting Systems, διαδίδοντας ψέματα σχετικά με την ήττα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του 2020, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν τη Δευτέρα.

Η συμφωνία έρχεται μετά την καταβολή 787,5 εκατομμυρίων δολαρίων από το Fox News για τη διευθέτηση παρόμοιας αγωγής το 2023 και την καταβολή από το Newsmax 40 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου, για τη διευθέτηση αγωγής για δυσφήμιση από έναν άλλο κατασκευαστή μηχανημάτων ψηφοφορίας, την Smartmatic, η οποία ήταν επίσης στόχος των συνωμοσιολογικών θεωριών υπέρ του Τραμπ στο δίκτυο.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ντελαγουέρ, Έρικ Ντέιβις, αποφάνθηκε νωρίτερα σήμερα ότι το Newsmax όντως δυσφήμησε την Dominion Voting Systems, με έδρα το Ντένβερ, μεταδίδοντας ψευδείς πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τον εξοπλισμό της. Ωστόσο, ο Ντέιβις άφησε στην κρίση της αρμόδιας επιτροπής να αποφασίσει τελικά εάν αυτό έγινε με κακόβουλη πρόθεση και, εάν ναι, πόσα χρήματα δικαιούται η Dominion από το Newsmax ως αποζημίωση. Το Newsmax και η Dominion κατέληξαν σε συμβιβασμό πριν από την έναρξη της δίκης

Ο διακανονισμός αποκαλύφθηκε από το Newsmax τη Δευτέρα σε μια νέα κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Ανέφερε ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε την Παρασκευή.

Η αποκάλυψη ήρθε καθώς ο Τραμπ υποσχέθηκε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα να καταργήσει τις ψηφοφορίες μέσω ταχυδρομείου και τις μηχανές ψηφοφορίας, όπως αυτές που παρέχονται από την Dominion και άλλες εταιρείες. Δεν ήταν σαφές πώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος θα μπορούσε να το επιτύχει αυτό.

Ο Τραμπ έχασε την υποψηφιότητά του για επανεκλογή το 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν.