Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο - Ξέρω ακριβώς τι κάνω

«Για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση κατά όσων αμφισβητούν τις ενέργειές του. Η τελευταία δήλωση Ζελένσκι πριν τις συνομιλίες.

Λίγο πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να περάσει το μήνυμα πως γνωρίζει ακριβώς τι κάνει, εκφράζοντας ωστόσο «άγνοια» για το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Τραμπ έχει σήμερα διαδοχικές επαφές με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και με επτά Ευρωπαίους ηγέτες, με τις συνομιλίες να αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες. Όπως προκύπτει από τις διαρροές, ο Ζελένσκι πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αποδεχτεί το νέο ρωσο-αμερικανικό «σχέδιο»-τελεσίγραφο, έχοντας αυτή τη φορά στο πλευρό του, τους Ευρωπαίους που τον στηρίζουν.

Οι Ευρωπαίοι «κηδεμόνες» του Ζελένσκι που έχουν μεταβεί στις ΗΠΑ είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ο Φινλανδός πρόεδρος Στουμπ, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε κάθε περίπτωση, βασικό διακύβευμα των συναντήσεων στον Λευκό Οίκο είναι οι συνομιλίες να μην εξελιχθούν σε φιάσκο ανάλογο της προηγούμενης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στις ΗΠΑ, ενώ στο κέντρο της ατζέντας τίθενται οι εγγυήσεις ασφαλείας προς το Κίεβο, την ώρα που η εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας δείχνει μην είναι πια θέμα «ταμπού».

Τραμπ: «Έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες»

«Μια μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μια μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Για να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», ανάρτησε στο (δικό του) κοινωνικό δίκτυο Truth Social ο Τραμπ.

Σε άλλη του ανάρτηση, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων αμφισβητούν τις ενέργειές του και εκτόξευσε πυρά κατά του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν. Όπως ισχυρίστηκε εκ νέου, η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν θα είχε συμβεί εάν ο ίδιος ήταν πρόεδρος, καθώς και πως «αυτός είναι ο πόλεμος του νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν».

«Ξέρω ακριβώς τι κάνω και δεν χρειάζομαι τις συμβουλές ανθρώπων που εργάζονται σε όλες αυτές τις συγκρούσεις εδώ και χρόνια και δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν τίποτα για να τις σταματήσουν», ανέφερε επίσης ο Τραμπ, που δεν δίστασε να κομπάσει λέγοντας πως «έχω διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες, ένας από αυτούς μια πιθανή πυρηνική καταστροφή...».

► Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Ζελένσκι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «ο κύριος στόχος μας είναι μια αξιόπιστη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και είναι σημαντικό η δυναμική όλων των συναντήσεων μας να οδηγήσει ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα». Πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πραγματική εκεχειρία και για την δημιουργία μιας νέα αρχιτεκτονικής ασφαλείας. Χρειαζόμαστε ειρήνη».