Νεκροί τρεις από τους πληγέντες των πυροβολισμών στη Νέα Υόρκη

Νεκροί είναι τρεις άνθρωποι και αρκετοί τραυματίες καταγράφηκσν σπό τους πυροβολισμούς σε πολυσύχναστο κλαμπ στη Νέα Υόρκη τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή.

Η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν. Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 36 κάλυκες μέσα στο μαγαζί, ενώ βρέθηκε και ένα όπλο σε κοντινό δρόμο. Η Τις έκανε λόγο για «μια τραγική επίθεση με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη».

Άλλοι έντεκα άνθρωποι —οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες— μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Τα θύματα είναι ηλικίας από 27 έως 61 ετών. Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο που η Νέα Υόρκη καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα βίας με όπλα.

«Έχουμε τους λιγότερους πυροβολισμούς και τα λιγότερα θύματα που έχουν ποτέ καταγραφεί στην πόλη τους πρώτους επτά μήνες του έτους», τόνισε η Τις. «Ένα γεγονός σαν αυτό είναι, ευτυχώς, η εξαίρεση. Είναι μια τραγωδία, αλλά θα ερευνήσουμε σε βάθος για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη».