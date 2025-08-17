Νεκροί τρεις από τους πληγέντες των πυροβολισμών στη Νέα Υόρκη

Νεκροί είναι τρεις άνθρωποι και αρκετοί τραυματίες καταγράφηκσν σπό τους πυροβολισμούς σε πολυσύχναστο κλαμπ στη Νέα Υόρκη τα ξημερώματα Σαββάτου προς Κυριακή.
Η επίτροπος της NYPD, Τζέσικα Τις, επιβεβαίωσε ότι τρεις άνδρες σκοτώθηκαν. Οι αρχές εντόπισαν τουλάχιστον 36 κάλυκες μέσα στο μαγαζί, ενώ βρέθηκε και ένα όπλο σε κοντινό δρόμο. Η Τις έκανε λόγο για «μια τραγική επίθεση με πυροβολισμούς στη Νέα Υόρκη».
Άλλοι έντεκα άνθρωποι —οκτώ άνδρες και τρεις γυναίκες— μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με τραύματα που δεν είναι απειλητικά για τη ζωή τους. Τα θύματα είναι ηλικίας από 27 έως 61 ετών. Το περιστατικό συνέβη σε μια περίοδο που η Νέα Υόρκη καταγράφει ιστορικά χαμηλά επίπεδα βίας με όπλα.
«Έχουμε τους λιγότερους πυροβολισμούς και τα λιγότερα θύματα που έχουν ποτέ καταγραφεί στην πόλη τους πρώτους επτά μήνες του έτους», τόνισε η Τις. «Ένα γεγονός σαν αυτό είναι, ευτυχώς, η εξαίρεση. Είναι μια τραγωδία, αλλά θα ερευνήσουμε σε βάθος για να μάθουμε ακριβώς τι συνέβη».
At least three men have been killed and eight others wounded after a shooting in a crowded New York City club in Brooklyn https://t.co/eX2LmnADvV pic.twitter.com/wbIs5WMKc8— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 17, 2025
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας