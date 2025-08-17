Axios: Ο Τραμπ θέλει τριμερή με Πούτιν - Ζελένσκι μέχρι την επόμενη Παρασκευή

Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι όσο το δυνατόν πιο σύντομα επιθυμεί ο Τραμπ για τους Πούτιν - Ζελένσκι • Οι όροι της Ρωσίας, η συμμετοχή της Ευρώπης και ο ρόλος της Κίνας.

Το τετ α τετ του Αμερικανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα, έφερε νέες εξελίξεις στο ζήτημα του Ουκρανικού. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios, ο Τραμπ φαίνεται να έχει κατασταλάξει αναφορικά με τις προτάσεις που θα θέσει στον Ουκρανό πρόεδρο για τον τερματισμό του πολέμου. Μάλιστα, επιθυμεί να οργανώσει τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι το συντομότερο μέχρι την επόμενη Παρασκευή 22 Αυγούστου.

Η συνάντηση στοχεύει να συζητηθούν άμεσα οι όροι ειρήνης που έθεσε ο Πούτιν κατά τη Σύνοδο με τον Τραμπ.

Τι ζητά ο Πούτιν

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ζελένσκι τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο και έχει προσκαλέσει επίσης τους Ευρωπαίους ηγέτες να συμμετάσχουν στη συνάντηση αυτή. Κατά την πτήση επιστροφής στις ΗΠΑ, ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωσαν τον Ζελένσκι και τους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις θέσεις του Πούτιν.

Σύμφωνα με το Axios, ο Πούτιν ζήτησε η Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουχάνσκ) και να σταθεροποιήσει τα μέτωπα στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια). Η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουχάνσκ, αλλά μόνο περίπου τα τρία τέταρτα του Ντονέτσκ.

Ο Πούτιν παρουσίασε την προθυμία του να μην προωθηθεί περαιτέρω σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονέτσκ, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τη συνομιλία. Μια ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση ότι ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκιβ που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

Η πρόταση προβλέπει σημαντική μεταφορά εδάφους από τον ουκρανικό στον ρωσικό έλεγχο, κάτι που η Μόσχα μπορεί να θεωρήσει λογικό λόγω στρατιωτικού πλεονεκτήματος, αλλά το Κίεβο πιθανότατα θα απορρίψει. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη που θα αποκτήσει μέσω μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνάντηση επιτυχημένη και δήλωσε ότι συμφώνησε με τον Πούτιν σε πολλά θέματα, αν και ο Ρώσος πρόεδρος φαίνεται να διατήρησε τις περισσότερες από τις μέγιστες απαιτήσεις του.

Ο ρόλος της Κίνας

Σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας, ο Πούτιν εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει, αναφέροντας την Κίνα ως πιθανό εγγυητή, ενδεχομένως δείχνοντας αντίθεση σε μια δύναμη ασφαλείας με στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκοί υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύμων» για να διασφαλίσουν την προστασία της χώρας από μελλοντική ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ ενθάρρυνε την ιδέα των εγγυήσεων ασφαλείας κατά την τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο, χωρίς όμως να συζητηθεί λεπτομερώς. Η Ουκρανία ελπίζει σε συμμετοχή των ΗΠΑ με κάποιον τρόπο, και το θέμα θα εξεταστεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.