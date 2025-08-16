Γκάφα από ΗΠΑ: Βρέθηκαν έγγραφα για τη σύνοδο σε εκτυπωτή ξενοδοχείου

Προπαρασκευαστικά έγγραφα για συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν βρέθηκαν σε εκτυπωτή ξενοδοχείου στο Άνκορατζ, στην Αλάσκα.
Όπως αναφέρει το ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, οκτώ σελίδες ανακαλύφθηκαν χθες, Παρασκευή, το πρωί σε εκτυπωτή του Captain Cook Hotel, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τη στρατιωτική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον, όπου συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Στα έγγραφα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από το NPR, περιλαμβάνονται ένα λεπτομερές πρόγραμμα με συγκεκριμένες αίθουσες συναντήσεων, πρόσωπα επαφής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με αριθμούς τηλεφώνων, το μενού για το σχεδιαζόμενο γεύμα, μίνι βιογραφικά με φωτογραφίες των συμμετεχόντων. Το γεύμα περιλάμβανε πράσινη σαλάτα, φιλέ μινιόν και βακαλάο, με επιδόρπιο κρεμ μπρουλέ. Επίσης στα έγγραφα υπήρχαν οδηγοί προφοράς για τα ρωσικά ονόματα, μεταξύ των οποίων «POO-tihn» για τον Ρώσο πρόεδρο.
Ειδικοί σε θέματα ασφαλείας σχολίασαν καυστικά την γκάφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Είναι άλλη μια απόδειξη της τσαπατσουλιάς και της ανικανότητας της κυβέρνησης», δήλωσε στο ραδιοσταθμό ο Τζον Μάικελς, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA). «Δεν αφήνεις πράγματα σε εκτυπωτές. Τόσο απλό είναι».
