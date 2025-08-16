Η πρώτη ανάρτηση Τραμπ: Καλύτερη από εκεχειρία μια ειρηνευτική συμφωνία

Αυτό που είχε διαρρεύσει νωρίτερα ως βασικό στοιχείο των συζητήσεών του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για το ουκρανικό επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Και αυτό δεν είναι άλλο από το τέλος των συζητήσεων για μια ενδεχόμενη εκεχειρία.
Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη του τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση της Αλάσκας υπογράμμισε ότι «μια συμφωνία ειρήνης που θα τελειώσει τον πόλεμο είναι προτιμότερη από μια εκεχειρία.
Στο μήνυμά του, ακόμη, αναφέρει πως εάν πάνε καλά οι συζητήσεις με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα ξεκινήσει διαδικασίες για άμεση συνάντηση ξανά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
«Μια μεγάλη και επιτυχημένη ημέρα στην Αλάσκα. Η συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ρωσία πήγε πολύ καλά, όπως και μια νυχτερινή συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ανάμεσά τους και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ξεκαθαρίστηκε από όλους ότι ο καλύτερος τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία είναι να πάμε κατευθείαν σε μια ειρηνευτική συμφωνία, η οποία θα τελειώσει τον πόλεμο, και όχι σε μια εκεχειρία που πολλές φορές δεν κρατά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι θα έρθει στην Ουάσιγκτον, στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Δευτέρας. Εάν όλα πάνε καλά θα κανονίσουμε μετά μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Ενδεχομένως εκατομμύρια ζωές θα σωθούν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό» έγραψε στο Truth Social.
