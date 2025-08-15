Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 15 Αυγούστου, 2025
ΗΠΑ αστυνομία
screenshot / YouTube

ΗΠΑ: Πέταξε σάντουιτς σε ένστολο και κατηγορείται για... κακούργημα [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Εάν ο 37χρονος καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως οκτώ έτη φυλάκισης • Για «βαθύ κράτος» κάνει λόγο η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ.

Όχι μόνο συνελήφθη, αλλά αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακούργημα ένας 37χρονος, πρώην υπάλληλος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επειδή πέταξε ένα... τυλιγμένο σάντουιτς σε ομοσπονδιακό ένστολο.

Ο άνδρας έχει ταυτοποιηθεί ως ο Σον Τσαρλς Νταν, υπάλληλος του ποινικού τμήματος στο γραφείο διεθνών υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Απολύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τον δείχνει, το βράδυ της Κυριακής, να πλησιάζει περιπολία της τελωνειακής και συνοριακής υπηρεσίας, φωνάζοντας ύβρεις και αποκαλώντας τους πράκτορες «φασίστες».

Στο βίντεο φαίνεται να απομακρύνεται, να επιστρέφει και να πετάει το τυλιγμένο σάντουιτς πάνω σε έναν πράκτορα που φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, με τους αστυνομικούς να εξαπολύουν κυνηγητό για να τον πιάσουν. Συνελήφθη και, κατά την προανάκριση, παραδέχθηκε: «Το έκανα. Πέταξα ένα σάντουιτς».

Αντιμέτωπος με οκτώ χρόνια φυλάκισης

Η υπόθεση πήρε αμέσως πολιτικές διαστάσεις. Η γενική εισαγγελέας των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων ότι ο κατηγορούμενος εργαζόταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. «Όχι πια», όπως έγραψε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι απολύθηκε και ότι βαρύνεται με κακούργημα. Μίλησε για «παράδειγμα του Deep State (βαθύ κράτους)» που, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους τελευταίους μήνες.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, επιβεβαίωσε ότι η κατηγορία αφορά κακούργημα για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό. Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, ανακοίνωσε την άσκηση δίωξης με βίντεο, σχολιάζοντας πως «νόμιζε ότι ήταν αστείο, σήμερα δεν το βρίσκει καθόλου αστείο».

Σύμφωνα με τα τοπικά ρεπορτάζ, αρχικά τοπικός δικαστής δεν προχώρησε σε κατηγορία, αλλά στη συνέχεια ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε την άσκηση δίωξης για επίθεση. Ο Νταν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Αν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή έως οκτώ έτη φυλάκισης. Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν ο πράκτορας τραυματίστηκε.

