«Η Αλάσκα στο πλευρό της Ουκρανίας» - Διαδηλώσεις λίγο πριν τις μεγάλες αφίξεις

Η συνάντηση κορυφής Τραμπ - Πούτιν με κυριότερο θέμα στην ατζέντα το Ουκρανικό, θα πραγματοποιηθεί στις 11 τοπική ώρα (10 το βράδυ ώρα Ελλάδος) στην Αλάσκα, όπως ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωση χθες. Ήδη πάντως, έχουν αρχίσει να φτάνουν στο Άνκορατζ τα πρώτα σημαντικά ονόματα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο στις 6:45 τοπική ώρα (1:45 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) σήμερα και θα φύγει από το Άνκορατζ την ίδια ημέρα στις 5:45 το απόγευμα ώρα Αλάσκας. Προγραμματίζεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο νωρίς το Σάββατο το πρωί.
Ενώ, ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν την εντυπωσιακή αυτοκινητοπομπή θωρακισμένων οχημάτων, συνοδευόμενη από περιπολικά και ασθενοφόρα, να διασχίζει τους κλειστούς δρόμους της ρωσικής Άπω Ανατολής προς την ακτή του Ειρηνικού. Τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας αναδεικνύουν τη σημασία της επικείμενης συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στην Αλάσκα φορώντας φούτερ με την ένδειξη CCCP που παραπέμπει στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.
Πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα και η ρωσική πλευρά ελπίζει να συνεχίσει αυτή την «χρήσιμη συζήτηση» κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters ο Σεργκέι Λαβρόφ.
Πάντως, διαδηλώσεις υπέρ της Ουκρανίας είναι σε εξέλιξη στην Αλάσκα την ώρα που η απουσία της Ουκρανίας και της Ευρώπης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το θέμα των συνομιλιών. «Η Αλάσκα στο πλευρό της Ουκρανίας» και «Συλλάβετε τον Πούτιν» είναι γραμμένα πάνω σε πανό.
Ανησυχίες και φόβοι
Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει να «παίξει» μαζί του κατά τη συνάντησή τους αργότερα και έχει διαμηνύσει πως σκοπός του είναι να εμπλέξει «σύντομα» τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.
Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.
Στο μεταξύ, η ουκρανική πλευρά έπληξε πολυκατοικία στη ρωσική πόλη Κουρσκ, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας δέκα ένοικους, λίγες ώρες πριν τις διαπραγματεύσεις.
«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.
Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει την Παρασκευή είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.
«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ.
«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.
Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.
«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
