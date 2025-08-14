Αντιδράσεις στην αστυνομοκρατία Τραμπ στην Ουάσιγκτον

Δήμαρχος, τοπικές αρχές, αντιπολίτευση και διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους. ● Το σχέδιο του Τραμπ περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς γύρω από την πρωτεύουσα με εντολή να περιπολούν στην Ουάσιγκτον 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. ● Ζητά παράταση της αρμοδιότητάς του.

Σχεδόν 800 στρατιώτες της εθνικής φρουράς έχουν αρχίσει να φτάνουν στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι αξιωματούχοι έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ανάληψη της εξουσίας τη Δευτέρα. Το Μητροπολιτικό Αστυνομικό Τμήμα (MPD) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε 74 συλλήψεις την Τετάρτη και και ότι αθροιστικά, έχει πραγματοποιήσει 217 συλλήψεις από τη Δευτέρα.

Ο επικεφαλής του MPD εξέδωσε επίσης εκτελεστικό διάταγμα την Πέμπτη που επιτρέπει στο τμήμα να ειδοποιεί τους πράκτορες μετανάστευσης και τελωνειακής επιβολής, για μετανάστες χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα τους οποιους εντοπίζουν κατά τη διάρκεια των περιπολιών. Προηγουμένως, το τμήμα δεν μπορούσε να αναφέρει τους μετανάστες εάν δεν είχαν κατηγορηθεί για έγκλημα.

Ο νόμος του 1973 του Εσωτερικού Κανονισμού του DC επιτρέπει στον πρόεδρο να αναλάβει τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης της πόλης για 30 ημέρες για «ομοσπονδιακούς σκοπούς» που ο πρόεδρος «μπορεί να τους κρίνει ως απαραίτητους και κατάλληλους».

Ο Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία των ΗΠΑ, δήλωσε την Τετάρτη ότι το κόμμα του δεν θα υποστηρίξει τις προσπάθειες του Τραμπ να παρατείνει την εξαγορά. «Δεν υπάρχει περίπτωση», είπε ο Schumer κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης στο podcast με τον Aaron Parnas. «Θα τον πολεμήσουμε με νύχια και με δόντια».

Ο Τραμπ έχει περιγράψει την αμερικανική πρωτεύουσα ως μια μητρόπολη που πλήττεται από το έγκλημα. Ωστόσο, το βίαιο έγκλημα έφτασε σε ιστορικό χαμηλό 30ετίας το 2024 μετά από μια άνοδο το 2023.

«Δεν ζούμε σε μια βρώμικη πόλη», είπε η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, μέλος των Δημοκρατικών, Μάριελ Μπάουζερ, σε κοινοτικές ομάδες την Τρίτη. «Δεν είμαστε 700.000 βρωμιάρηδες και πανκιά. Δεν έχουμε γειτονιές που θα έπρεπε να γκρεμιστούν. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για την ιστορία μας».

Ο Φιλ Μέντελσον, Δημοκρατικός που υπηρετεί ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Ουάσιγκτον, είπε στην Washington Post ότι παρά την πολιτικοποίηση της αλλαγής αρμοδιότητας από τον Τραμπ, η σχέση μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ήταν στην πραγματικότητα συνεργατική. «Νομίζω ότι η συνεργασία με το MPD και η παροχή πρόσθετων πόρων μπορεί να είναι μόνο για καλό», είπε. «Αλλά ο πρόεδρος έχει μια εθνική πλατφόρμα και έχει ζωγραφίσει την πόλη ως βόθρο εγκλήματος. Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά αυτό είναι επιζήμιο για την πόλη».

Διαδηλωτές έχουν αναπτυχθεί επίσης σε κάποια κεντρικά σημεία της πόλης διακηρύσσοντας με πανώ και συνθήματα, ότι η αστυνομοκρατία είναι ανεπιθύμητη στην πόλη τους.

Protesters confront federal officers as Trump tightens grip on DC policing



Οι βλέψεις Τραμπ για παράταση

Ο Τράμπ έδωσε εντολή στους ομοσπονδιακούς πράκτορες να περιπολούν στην Ουάσιγκτον όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, με εκφρασμένη αιτιολογία την στόχευση μείωσης της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε τστους δημοσιογράφους ότι ο ομοσπονδιακός έλεγχος του Αστυνομικού Τμήματος της Μητροπολιτικής Περιοχής της Ουάσιγκτον θα πρέπει να παραταθεί πέραν των 30 ημερών. «Θα ζητήσουμε παράταση, μακροπρόθεσμη παράταση», δήλωσε στο Κέννεντυ Σέντερ. «Δεν μπορεί να είναι μόνο για 30 ημέρες».

Αργότερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποιεί «όλη την κυβερνητική δύναμη» για να βελτιώσει τη δημόσια ασφάλεια, σύμφωνα με την εκτελεστική εντολή που εξέδωσε στις 28 Μαρτίου, με τίτλο «Κάνοντας την Περιφέρεια της Κολούμπια ασφαλή και όμορφη».

Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη περισσότερων από 400 στρατιωτών της Εθνοφρουράς γύρω από την πρωτεύουσα. Στη συνέχεια, θα αρχίσουν να περιπολούν στην Ουάσιγκτον 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Η έγκριση της παράτασης εναπόκειται στο Κογκρέσο

Ο νόμος District of Columbia Home Rule Act του 1973 επιτρέπει στον πρόεδρο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να αναλάβει τον έλεγχο του αστυνομικού τμήματος της Ουάσιγκτον για δύο ημέρες, οι οποίες μπορούν να παραταθούν σε 30 ημέρες, μετά από γνωστοποίηση στο Κογκρέσο. Το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει μια δήλωση έκτακτης ανάγκης που θα υπερβαίνει τις 30 ημέρες, κάτι που θα μπορούσε να συναντήσει κωλυσιεργίες εκ μέρους των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

«Δεν θέλω να κηρύξω εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν χρειαστεί, θα το κάνω, αλλά πιστεύω ότι οι Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο θα εγκρίνουν [την παράταση] σχεδόν ομόφωνα», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους.