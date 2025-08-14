Παιχνίδια δηλώσεων πριν το τετ α τετ – Τι «ψάχνουν» Τραμπ και Πούτιν

Λαμβάνουν θέσεις Ουάσιγκτον και ΗΠΑ για την σύνοδο κορυφής της Παρασκευής • «Συμφωνία» βάζει ως στόχο ο Τραμπ • Φειδωλό το Κρεμλίνο • Τι εκτιμούν αναλύσεις σε CNN, BBC, Telegraph.

Ένα πρωτοφανές μπαράζ δηλώσεων και αναλύσεων είναι σε εξέλιξη, καθώς, οι προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί για την αυριανή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ιδιαίτερα υψηλές για εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ουάσιγκτον και Μόσχα επιχειρούν μεν να κρατήσουν μικρό καλάθι για αυτή την ιστορική συνάντηση στην Αλάσκα, όμως το διεθνές ενδιαφέρον είναι τεράστιο, καθώς ο αιματηρός πόλεμος είναι σε εξέλιξη ήδη περισσότερα από τρία χρόνια.

Πιστεύω θα καταλήξει σε συμφωνία

Τον τόνο δίνει ο, ούτως ή άλλως, απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει σήμερα στο Fox News ότι πιστεύει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα καταλήξει σε συμφωνία και πως οι απειλές για κυρώσεις κατά της Ρωσίας πιθανότατα έπαιξαν ρόλο στην επιδίωξη μιας συνάντησης από τη Μόσχα.

Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι έχει ήδη στο μυαλό του τρεις πιθανές τοποθεσίες για μια πιθανή τριμερή σύνοδο του ιδίου με τον Πούτιν και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα τόνισε πως οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα απαιτήσει μια τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής αύριο στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι ο Τραμπ θα ξεκινήσει τις αυριανές συνομιλίες με τον Πούτιν, ελπίζοντας να επιτύχει τον τερματισμό των μαχών στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά μια συνολική λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια συζήτηση σχετικά με... τις εδαφικές διαφορές και τις διεκδικήσεις, και για τι μάχονται», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους.

«Όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος μιας συνολικής συζήτησης. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του προέδρου είναι να επιτύχει κάποια διακοπή των μαχών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συνομιλίες».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι η αμερικανική κυβέρνηση καταβάλλει «ειλικρινείς προσπάθειες» για να επιλυθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και άφησε να εννοηθεί ότι η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

Η ρωσική διπλωματία, πάντως, παρουσιάζεται πολύ φειδωλή στις δηλώσεις της, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου να ξεκαθαρίζει ότι είναι λάθος να κάνει κανείς προβλέψεις για το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής της Αλάσκας.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής στην πόλη Άνκορατζ της Αλάσκας, σύμφωνα με το Interfax.

Πυρηνικά και αβρότητες

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σήμερα σε αξιωματούχους, έκανε λόγο για «ειλικρινείς προσπάθειες» από τις ΗΠΑ για να μπει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παράλληλα, φέρεται να άφησε να εννοηθεί πως Μόσχα και Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον έλεγχο των πυρηνικών όπλων.

«Θα ήθελα να σας πω για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε με τη σημερινή αμερικανική ηγεσία, η οποία, όπως γνωρίζουν όλοι, καταβάλλει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά δυναμικές και ειλικρινείς προσπάθειες για να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, να τερματιστεί η κρίση, και να φθάσουν σε συμφωνίες που ικανοποιούν όλες τις πλευρές που εμπλέκονται στη σύγκρουση», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ έχουν στόχο να δημιουργήσουν «τις μακροπρόθεσμες συνθήκες ειρήνης μεταξύ των χωρών μας, στην Ευρώπη, και στον κόσμο συνολικά, εάν καταλήξουμε σε συμφωνίες στον τομέα του ελέγχου των στρατηγικών επιθετικών όπλων στις επόμενες φάσεις».

BBC: Τα θέλω των προέδρων

Το βρετανικό δίκτυο εκτιμά πως οι επιδιώξεις των δύο προέδρων μπορεί να είναι ένας οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι συζητήσεις στο αυριανό ραντεβού.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παραμένει αμετακίνητος όσον αφορά στον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών που έχει καταλάβει, ενώ ο Τραμπ επιχειρεί να δείξει εικόνα του διαμεσολαβητή και του «ειρηνοποιού». Και οι δυο τους, πάντως, θέλουν να εκμεταλλευτούν τη συγκεκριμένη σύνοδο προκειμένου να επιδιώξουν κι άλλους στόχους.

Ο ανταποκριτής Στιβ Ρόζενμπεργκ σημειώνει πως το διακύβευμα για τον Ρώσο πρόεδρο είναι η διεθνής αναγνώριση, κάτι που ενδεχομένως να έχει ήδη κερδίσει μόνο και μόνο με την ανακοίνωση της συνόδου.

Η συνάντηση από μόνη της, αλλά και η κοινή συνέντευξη Τύπου, αναφέρει ο Ρόζενμπεργκ, δίνουν στο Κρεμλίνο ένα επιχείρημα ότι οι προσπάθειες της δύσης για απομόνωσή του έχουν αποτύχει και πως η Μόσχα έχει επιστρέψει στο ανώτατο επίπεδο της διεθνούς πολιτικής.

Ακόμη και η επιλογή της Αλάσκας θεωρείται στρατηγική, καθώς η εγγύτητα με τη Ρωσία προσφέρει ασφάλεια μετακίνησης για τον Πούτιν, ενώ η απόσταση από την Ουκρανία και την ΕΕ δείχνει πως παρακάμπτονται το Κίεβο και η ΕΕ από τις διαπραγματεύσεις, έστω και σε επίπεδο συμβολισμών.

Ο Ρόζενγμπερκ επισημαίνει, πάντως, ότι πέρα από την αναγνώριση ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει στόχο τη νίκη. Να κρατήσει η Ρωσία όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει σε Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, ενώ ζητά και αποχώρηση της Ουκρανίας από τις περιοχές που ελέγχει.

Το Κρεμλίνο, εξάλλου, υπολογίζει πως εάν εξασφαλίσει στήριξη από τον Τραμπ σε αυτό, μια άρνηση της Ουκρανίας μπορεί να σημάνει το τέλος της αμερικανικής βοήθειας προς το Κίεβο και να ανοίγει ο δρόμος για οικονομική συνεργασία ΗΠΑ - Ρωσίας.

Το BBC τονίζει, εξάλλου, ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται υπό πίεση, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να αυξάνεται, ενώ τα έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο μειώνονται.

Από την πλευρά του ο ανταποκριτής του δικτύου στις ΗΠΑ, Άντονι Ζούρτσερ, σημειώνει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δεσμευθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία ότι θα τελειώσει εύκολα τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αλλάξει πολλές φορές στάση απέναντι στις δύο εμπόλεμες χώρες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μειώσει τις προσδοκίες για τη συνάντηση, όμως, θέλοντας να επιμείνει στο προφίλ του «εριηνοποιού», εάν παρουσιαστεί ευκαιρία να υποστηρίξει ότι έγινε πρόοδος για ειρήνη, ο Τραμπ πιιθανότατα θα την εκμεταλλευτεί. Και ο Πούτιν βέβαια μπορεί να βρει τρόπο να του το επιτρέψει, αλλά με τους δικούς του όρους.

CNN: Είναι η ειρήνη ο στόχος;

Στη δική του ανάλυση του αμερικανικό δίκτυο εκτιμά πως το ζήτημα της ειρήνευσης στην Ουκρανία ίσως να μην είναι ο μοναδικός βασικός στόχος των δύο προέδρων στον δρόμο προς το ιστορικό ραντεβού.

Για τη Ρωσία η συνάντηση αποτελεί μια τεράστια διπλωματική νίκη για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με υποστηρικτές του να σημειώνουν ότι «κανένας δεν μιλάει πια για διεθνή απομόνωση της Μόσχας ή για στρατηγική μας ήττα».

Την ίδια στιγμή, οι πιο ακραίοι θεωρούν ως συμβολική νίκη ακόμη και την παρουσία του προέδρου στην Αλάσκα, την περιοχή την οποία πούλησε η Ρωσία στις ΗΠΑ το 1867.

Η προσοχή του υπόλοιπου, κόσμου, σχολιάζει το CNN στρέφεται στον πόλεμο και στο εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις για να τον τερματίσει. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ θέλει να επικεντρωθεί στο ζήτημα της ειρήνευσης και να αφήσει στην άκρη θέματα όπως η χαλάρωση των κυρώσεων και πιθανές οικονομικές συμφωνίες.

Η ρωσική πλευρά είναι αμετακίνητη, με τη Μόσχα να φέρεται να έχει διαμηνύσει μέσω του Γουίτκοφ ότι η πρόταση ειρήνης περιλαμβάνει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στο Ντονμπάς, με το Κίεβο να την απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Τραμπ, ωστόσο, εμφανίζεται πιο θετικός σε μια συμφωνία «γη για ειρήνη», η οποία αυτομάτως θα έδινε στον Πούτιν το επιχείρημα πως Ουκρανοί και Ευρωπαίοι βάζουν εμπόδια στον τερματισμό του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να βάλει τον Τραμπ σε σκέψεις σχετικά με τη συνέχιση της παροχής βοήθειας προς το Κίεβο.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, βλέπει στη συνάντηση αυτή και τη σχέση με τον Τραμπ την μοναδική ευκαιρία να υπάρξει μια ολική επαναφορά στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και να τις αποσυνδέσει από τον πόλεμο, διχάζοντας, παράλληλα, τους δυτικούς.

Και οι σπάνιες γαίες στο παιχνίδι;

Αίσθηση, τέλος, προκαλεί ρεπορτάζ της Telegraph, η οποία υποστηρίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να προσφέρει ευκαιρίες εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων προκειμένου να πείσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε μιλήσει πριν από μερικές ημέρες για μπίζνες και πολύτιμη γη, με την εφημερία να σημειώνει ότι στο επίκεντρο δεν αποκλείεται να βρεθούν τα πολύ πλούσια κοιτάσματα λιθίου που διαθέτει η Ουκρανία, υλικό που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών.

Πέρα από ένα ενδεχόμενο ντηλ για τις «σπάνιες γαίες», η Telegraph γράφει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να ρίξει και ως «τυράκι» την άρση ορισμένων κυρώσεων προς την αεροπορική βιομηχανία της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο μετά από ασφυκτικές πιέσεις οι ΗΠΑ υπέγραψαν συμφωνία με την Ουκρανία, με την οποία επιτρέπεται σε αμερικανικές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τους άφθονους φυσικούς πόρους της κατεστραμμένης από τον πόλεμο χώρας.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες εγκαταστάσεις για μεταλλευτικές δραστηριότητες και μια συνεργασία με τη Ρωσία θα μπορούσε να επιταχύνει της εξελίξεις.

Η Telegraph, σημειώνει, τέλος, ότι μια άρση των απαγορεύσεων εξαγωγής εξαρτημάτων και εξοπλισμού που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία των ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τέλος, η εφημερίδα, υποστηρίζει ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να προσφέρει στη Μόσχα ευκαιρίες αξιοποίησης των πολύτιμων φυσικών πόρων του Βερίγγειου Πορθμού, του στενού θαλάσσιου χωρίσματος ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ. Μια ρωσική παρουσία στην περιοχή θα έδινε ώθηση στα στρατηγικά συμφέροντα της Μόσχας στην Αρκτική, περιοχή η οποία το 2022 αντιπροσώπευε το 80% της παραγωγής ρωσικού φυσικού αερίου.

Η Telegraph, μάλιστα, επισημαίνει επικαλούμενη πηγές της βρετανικής κυβέρνησης ότι τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από την Ευρώπη υπό τον όρο πως δεν θα θεωρηθούν ως επιβράβευση της Ρωσίας.