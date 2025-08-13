Ο Πούτιν θα έχει «συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία, λέει τώρα ο Τραμπ

Με λίγες ώρες να απομένουν πια για το τετ-α-τετ του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα αυτήν την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος... ανεβοκατεβάζει τον πήχη των προσδοκιών κατά το δοκούν, σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σημειώνει ότι μόλις χθες, ο Τραμπ χαμήλωσε τον πήχη, που ο ίδιος και η αυλή του είχαν γιγαντώσει τις προηγούμενες μέρες. Ωστόσο, σήμερα έστειλε προειδοποίηση στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας ότι ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει «πολύ σοβαρές συνέπειες» εάν δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από δημοσιογράφους εάν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες εάν ο Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, θα υπάρξουν... πολύ σοβαρές συνέπειες».

Μάλιστα, ανέφερε ότι εάν η συνάντηση στην Αλάσκα πάει καλά, θα πιέσει για τριμερή σύνοδο κορυφής, υπό την παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυτή τη φορά – τον οποίο βεβαίως ο Τραμπ απέκλεισε από τη συνάντηση στην Αλάσκα.

«Εάν η πρώτη πάει καλά, θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη», δήλωσε ο Τραμπ. «Θα ήθελα να το κάνω σχεδόν αμέσως και θα έχουμε μια γρήγορη δεύτερη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του προέδρου Ζελένσκι και εμού, εάν θέλουν να με έχουν εκεί», πρόσθεσε.

Πάντως, ο Τραμπ δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη δεύτερη συνάντηση.

Οι δηλώσεις Τραμπ ήρθαν έπειτα από την –πολύ καλή, όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος– τηλεφωνική συνομιλία που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία συζήτησε την επικείμενη συνάντησή του με τον Πούτιν. Ο Τραμπ φέρεται να έδωσε διαβεβαιώσεις στους Ευρωπαίους πως η κατάπαυση του πυρός είναι η προτεραιότητά του και πως δεν θα συμφωνήσει σε καμία εδαφική παραχώρηση ουκρανικού εδάφους, χωρίς τη συναίνεση του Κιέβου.

Η παραπάνω προσέγγιση του Τραμπ στην τηλεδιάσκεψη με τους Ευρωπαίους φάνηκε να καθησυχάζει ορισμένους από τους ηγέτες της γηραιάς ηπείρου, οι οποίοι νωρίτερα έκαναν την ύστατη, συλλογική έκκληση στον απρόβλεπτο πρόεδρο των ΗΠΑ, καλώντας τον να προστατεύσει την κυριαρχία της Ουκρανίας –και την ευρωπαϊκή ασφάλεια–στις συνομιλίες που θα έχει στην Αλάσκα.