Και τα μουσεία της Ουάσιγκτον θέλει υπό τον έλεγχό του ο Τραμπ

Πρέπει να είναι «ευθυγραμμισμένα» με το όραμα Τραμπ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος • Στο στόχαστρο τα μουσεία του οργανισμού Smithsonian που κατηγορούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο για «ιστορικό αναθεωρητισμό» και «ιδεολογική κατήχηση».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε χθες, στον θεσμό ο οποίος διαχειρίζεται τα κύρια μουσεία της Ουάσινγκτον, πως η αμερικανική κυβέρνηση θα πραγματοποιήσει μια εμπεριστατωμένη εξέταση για να βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω μουσεία είναι «ευθυγραμμισμένα» με το όραμα για την Αμερική που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο βασίζεται, σύμφωνα με την επιστολή του Λευκού Οίκου, στην «αλήθεια και τη λογική».

Η εξέταση αυτή, αφορμή για την οποία είναι οι εορτασμοί της ερχόμενης χρονιάς για τη 250η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως αναφέρεται στην επιστολή αυτή που ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του, θα αφορά τις εκθέσεις, τα κείμενα ή ακόμα τον προγραμματισμό οκτώ μουσείων της πρωτεύουσας, τα οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Smithsonian Institution.

«Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να εγγυηθεί την ευθυγράμμιση με την οδηγία του προέδρου για να εορτασθεί ο εξαιρετικός χαρακτήρας της Αμερικής, να απαλειφθούν οι διχαστικοί ή μεροληπτικοί λόγοι και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους πολιτιστικούς θεσμούς μας», αναφέρεται στην επιστολή.

Ο Λευκός Οίκος κάνει αναφορά σε ένα διάταγμα που υπογράφηκε το Μάρτιο με στόχο να ανακτηθεί ο έλεγχος του περιεχομένου των μουσείων του Smithsonian, που κατηγορούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για «ιστορικό αναθεωρητισμό» και ότι διεξήγαν στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας φυλετική «ιδεολογική κατήχηση».

«Σ' αυτό το πνεύμα και σύμφωνα με το διάταγμα» που έχει στόχο να «αποκατασταθεί η αλήθεια και η λογική στην αμερικανική Ιστορία, θα πραγματοποιήσουμε μια εμπεριστατωμένη εσωτερική εξέταση», προστίθεται στην επιστολή που φέρει χθεσινή ημερομηνία.

Τα ιδρύματα που αφορά το διάταγμα είναι το Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Αφροαμερικανιής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Μουσείο των Ινδιάνων της Αμερικής, το Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος, το Μουσείο Smithsonian Αμερικανικής Τέχνης, η πινακοθήκη National Portrait Gallery και το Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Μέσα σε «120 ημέρες», δηλαδή από σήμερα μέχρι την αρχή του 2026, «τα μουσεία θα πρέπει να αρχίσουν να κάνουν διορθώσεις, όταν αυτό είναι απαραίτητο», υπογραμμίζει η κυβέρνηση, κυρίως «αντικαθιστώντας τους διχαστικούς ή ιδεολογικούς λόγους με περιγραφές που ενώνουν, που είναι ιστορικά ακριβείς και εποικοδομητικές».

Το Smithsonian δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου να σχολιάσει.