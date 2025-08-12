Αθήνα, 34°C
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
epstein
New York State Sex Offender Registry via AP, File

Υπόθεση Έπσταϊν: Απορρίφθηκε αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν έγγραφα στη δημοσιότητα

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr

Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε χθες Δευτέρα αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν στη δημοσιότητα έγγραφα της ποινικής διαδικασίας σε βάρος της Γκιλέιν Μάξγουελ, εγκάθειρκτης συνεργού του θανόντα χρηματομεσίτη και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, κρίνοντας πως... δεν προσκομίζουν τίποτε νέο.

Τα έγγραφα περιέχουν καταθέσεις μαρτύρων για την επίμαχη υπόθεση ενώπιον σώματος ενόρκων, κατά τη διάρκεια της δίκης στο τέλος της οποίας η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη, το 2022, για στρατολόγηση νεαρών γυναικών και κοριτσιών ώστε να υποστούν σεξουαλική εκμετάλλευση από τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Κατά την κρίση του δικαστή της Νέας Υόρκης Πολ Ένγκελμαγερ, η άρση το απορρήτου των εγγράφων αυτών «δεν έχει να προσφέρει καμιά νέα σημαντική πληροφορία». «Τα έγγραφα δεν ταυτοποιούν κανένα άλλο πρόσωπο, πέρα από τον Έπσταϊν και τη Μάξγουελ, που είχε σεξουαλικές επαφές με ανήλικη. Δεν αναφέρονται ούτε ταυτοποιούν κανέναν πελάτη των Έπσταϊν και Μάξγουελ», επέμεινε στην ετυμηγορία του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «εγκλωβισμένος» καθώς κατηγορείται για έλλειψη διαφάνειας στην υπόθεση Έπσταϊν, δικτυωμένου στην υψηλή κοινωνία χρηματομεσίτη που βρέθηκε απαγχονισμένος στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί καν για σωρεία κακουργημάτων σεξουαλικής φύσης. Αντιθέτως, προεκλογικά είχε υποσχεθεί πως θα δώσει στη δημοσιότητα όλα τα έγγραφα της φρικτής υπόθεσης.  Αφού υποσχόταν για μήνες στους οπαδούς του βροντερές αποκαλύψεις για την υπόθεση, στο επίκεντρο διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, ο Αμερικανός πρόεδρος έβαλε... φωτιά στο κίνημα MAGA όταν η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως δεν εντόπισε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί τη δημοσιοποίηση περισσότερων εγγράφων.

Στο αυτό το πλαίσιο ζητήθηκε η άρση του απορρήτου στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο σώμα ενόρκων.

Άλλος δικαστής αναμένεται να εξετάσει αίτημα παρόμοιου τύπου, το οποίο αφορά καταθέσεις στο σώμα ενόρκων που είχε σχηματιστεί ενόψει της δίκης του ίδιου του Τζέφρι Έπστιν. Η Γκιλέιν Μάξγουελ, 63 ετών σήμερα, η οποία εκτίει το τρέχον διάστημα ποινή κάθειρξης 20 ετών, μετήχθη πρόσφατα σε φυλακή με πολύ χαλαρότερους όρους κράτησης. Ο δεύτερος στην ιεραρχία του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Τοντ Μπλαντς –πρώην προσωπικός δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ–, έκανε πρόσφατα πολύωρες ανακρίσεις της άλλοτε συνεργού του Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα για όσα ειπώθηκαν.

Υπόθεση Έπσταϊν: Απορρίφθηκε αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να δοθούν έγγραφα στη δημοσιότητα

