Νεκρός, τραυματίες και αγνοούμενοι από έκρηξη σε εργοστάσιο στην ΗΠΑ

Ένας νεκρός, δύο αγνοούμενοι και αρκετοί τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Clairton Coke Works.
Το εργοστάσιο ανήκει στην αμερικανική χαλυβουργική εταιρεία US Steel και βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από το Πίτσπουργκ της Πενσιλβάνιας.
«Επί του παρόντος, οι αξιωματούχοι μπορούν να επιβεβαιώσουν έναν θάνατο που συνδέεται με αυτό το περιστατικό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Τζέιμς Μανταλίνσκι, εκπρόσωπος της αστυνομίας στην κομητεία Αλεγκένι. «Η τύχη δύο ανθρώπων αγνοείται, ενώ σε αρκετούς έχουν παρασχεθεί οι πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς».
Βίντεο που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης, καθώς και τις προσπάθειες των πυροσβεστών που έσπευσαν στο εργοστάσιο. Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού δικτύου CNN.
«Δεν γνωρίζω εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι», δήλωσε από την πλευρά του ο δήμαρχος Ριτς Λατάντσι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Είναι μια φρικτή ημέρα για το Κλέρτον», τόνισε.
Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας