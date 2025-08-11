Φρίκη στην Αριζόνα: Κατηγορείται πως ξυλοκόπησε και σκότωσε το νεογέννητο παιδί του

Ένας 22χρονος άνδρας συνελήφθη στην Αριζόνα των ΗΠΑ, κατηγορούμενος ότι ξυλοκόπησε και σκότωσε την τεσσάρων εβδομάδων κόρη του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι αρχές το πρωί της 11ης Ιουλίου ειδοποιήθηκαν για ένα μωρό που δεν αναπνέει σε διαμέρισμα κοντά στην University Drive και την Gilbert Road. Οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν το μωρό αναίσθητο και το μετέφεραν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Ακολούθως, η αστυνομία έλαβε καταθέσεις από τους γονείς και παρατήρησε ασυνέπειες και αντιφάσεις.

Πρώτα, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι το μωρό πνίγηκε ενώ το τάιζε με το μπιμπερό. Ακολούθως ισχυρίστηκε ότι το μωρό είχε πέσει από το κρεβάτι, ενώ ο άνδρας παραδέχτηκε ότι είχε φερθεί πολύ βίαια όταν άλλαζε την πάνα του, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι... το μωρό χτυπούσε το πρόσωπό του, αρνούμενος πως ο ίδιος το κακοποίησε.

Στη συνέχεια, ο φερόμενος δράστης ανέπτυξε δύο άλλες εκδοχές, ισχυριζόμενος αρχικά ότι το μωρό έπεσε από το κάθισμα του αυτοκινήτου και έπεσε στο καροτσάκι, χτυπώντας το κεφάλι του.

Το SMS που έδειξε τον δράστη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα ότι ο πατέρας του βρέφους είχε στείλει μήνυμα στη μητέρα, που είχε φύγει για τη δουλειά, λέγοντάς της ότι έπρεπε να γυρίσει αμέσως στο σπίτι, αφού το μωρό δεν ανέπνεε και ότι «τα είχε κάνει θάλασσα».

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο και μώλωπες γύρω από τα μάτια, καθώς και σπασμένο πόδι και πλευρά, σύμφωνα με τα έγγραφα της σύλληψης. Το μωρό ήταν σε νοσηλεία για 15 ημέρες, αλλά δεν άντεξε και πέθανε στις 26 Ιουλίου.

Την περασμένη Τετάρτη, η αστυνομία της Αριζόνα ανέκρινε ξανά τον πατέρα, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι χτύπησε το μωρό στο αριστερό μέρος του κεφαλιού του επειδή «έκλαιγε πολύ» ενώ βρισκόταν στο κρεβατάκι του. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, φέρεται επίσης να παραδέχτηκε ότι την τύλιξε σφιχτά για να την κάνει να σταματήσει να κλαίει.

►Πλέον ο 22χρονος πατέρας είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και το κακούργημα παιδικής κακοποίησης.

Δεν είναι σαφές αν η μητέρα του μωρού θα αντιμετωπίσει επίσης κατηγορίες.