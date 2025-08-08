Αθήνα, 32°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
33.5° 30.6°
5 BF
47%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
34°C
35.3° 32.2°
2 BF
37%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
33°C
35.0° 33.3°
3 BF
41%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
4 BF
33%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.9° 31.9°
5 BF
35%
Βέροια
Αίθριος καιρός
33°C
32.6° 32.6°
2 BF
39%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
32%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
4 BF
18%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.9° 28.8°
5 BF
65%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
32°C
32.9° 31.5°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.4° 29.4°
6 BF
58%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.7° 28.7°
3 BF
65%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
35°C
34.9° 34.9°
2 BF
31%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.9° 33.9°
3 BF
31%
Λαμία
Αίθριος καιρός
33°C
32.7° 31.2°
2 BF
39%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
2 BF
73%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
34°C
33.8° 32.3°
5 BF
39%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
34°C
34.3° 34.3°
3 BF
32%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
32°C
31.9° 31.9°
1 BF
41%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
αρκούδα σπίτι
ΠΗΓΗ: YouTube

Μικροσκοπικός «φύλακας» διώχνει... αρκούδα από σπίτι στον Καναδά [βίντεο]

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Έδιωξε αρκούδα από το σπίτι, κυνηγώντας την και γαβγίζοντας δυνατά

Στο σπίτι της καλλιτέχνιδας Κέιλα Κλάινε, στο Βανκούβερ του Καναδά, εισέβαλε αρκούδα που βρήκε την πόρτα ανοικτή. Η αρκούδα, όμως, δεν είχε υπολογίσει τον μικρό... «φύλακα», έναν σκύλο pomeranian έξι κιλών, ονόματι Σκάουτ (πρόσκοπος).

Όπως αποτυπώθηκε στο Fox Weather, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας YouTube, ο τετράποδος φίλος της Κλάινε, Σκάουτ, αφού αντιλήφθηκε την απειλή, όρμησε με σθένος και πυγμή προς την αρκούδα, γαβγίζοντας δυνατά. Κατάφερε να τη διώξει «τρεχάμενη» και να την οδηγήσει έξω από τον κήπο του σπιτιού. 

Η αρκούδα, φανερά φοβισμένη, φαίνεται στο βίντεο να τρέπεται σε φυγή «με ελαφρά πηδηματάκια», αντικρίζοντας με τρόμο τον σκύλο, που έδωσε μάχη για να προστατεύσει τη... συγκάτοικό του. 

Η Κέιλα Κλάινε πλέον... θα κλείνει την πόρτα, ακόμα κι αν αισθάνεται υπερηφάνεια για τη γενναιότητα του Σκάουτ. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Μικροσκοπικός «φύλακας» διώχνει... αρκούδα από σπίτι στον Καναδά [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual