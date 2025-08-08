Μικροσκοπικός «φύλακας» διώχνει... αρκούδα από σπίτι στον Καναδά [βίντεο]

Έδιωξε αρκούδα από το σπίτι, κυνηγώντας την και γαβγίζοντας δυνατά

Στο σπίτι της καλλιτέχνιδας Κέιλα Κλάινε, στο Βανκούβερ του Καναδά, εισέβαλε αρκούδα που βρήκε την πόρτα ανοικτή. Η αρκούδα, όμως, δεν είχε υπολογίσει τον μικρό... «φύλακα», έναν σκύλο pomeranian έξι κιλών, ονόματι Σκάουτ (πρόσκοπος).

Όπως αποτυπώθηκε στο Fox Weather, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε μέσω της πλατφόρμας YouTube, ο τετράποδος φίλος της Κλάινε, Σκάουτ, αφού αντιλήφθηκε την απειλή, όρμησε με σθένος και πυγμή προς την αρκούδα, γαβγίζοντας δυνατά. Κατάφερε να τη διώξει «τρεχάμενη» και να την οδηγήσει έξω από τον κήπο του σπιτιού.

Η αρκούδα, φανερά φοβισμένη, φαίνεται στο βίντεο να τρέπεται σε φυγή «με ελαφρά πηδηματάκια», αντικρίζοντας με τρόμο τον σκύλο, που έδωσε μάχη για να προστατεύσει τη... συγκάτοικό του.

Η Κέιλα Κλάινε πλέον... θα κλείνει την πόρτα, ακόμα κι αν αισθάνεται υπερηφάνεια για τη γενναιότητα του Σκάουτ.