Νεοναζί καταδικάστηκε για συνωμοσία ανατίναξης δικτύου ηλεκτροδότησης

Μακροχρόνια σχέση του Μπράντον Ράσελ με τον νεοναζισμό και προσπάθειες οργάνωσης επιθέσεων «ελεύθερου σκοπευτή» σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς γύρω από τη Βαλτιμόρη • Δεν πείστηκε ο δικαστής σχετικά με τους ισχυρισμούς του συνηγόρου υπεράσπισης• Το ιστορικό του καταδικασμένου

Σάλο έχει προκαλέσει στην πολιτεία της Φλόριντα των ΗΠΑ η κάθειρξη του Μπράντον Ράσελ, ιδρυτή της νεοναζιστικής οργάνωσης Atomwaffen Division, ο οποίος καταδικάστηκε για συνωμοσία με στόχο την ανατίναξη του δικτύου ηλεκτροδότησης της Βαλτιμόρης.

Ο ιδρυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης με έδρα τη Φλόριντα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με τη φίλη του, με σκοπό την επίθεση στο ηλεκτρικό δίκτυο του Μέριλαντ, στο πλαίσιο ρατσιστικών επιθέσεων.

Ο λόγος της καταδίκης

Ο 30χρονος Μπράντον Ράσελ καταδικάστηκε από σώμα ενόρκων. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στοιχεία που περιέγραφαν τη μακροχρόνια σχέση του με ρατσιστικές υποθέσεις και τις πρόσφατες προσπάθειές του να οργανώσει επιθέσεις «ελεύθερου σκοπευτή» σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς γύρω από τη Βαλτιμόρη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή ποινής, το απόγευμα της Πέμπτης, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βαλτιμόρης, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζέιμς Μπρένταρ κατέκρινε τον κατηγορούμενο για τις αποτρόπαιες απόψεις του, βέβαις πως ο Ράσελ ήταν ο «εγκέφαλος» πίσω από την επιχείρηση, η οποία επιδίωκε να προκαλέσει κατάρρευση του δικτύου, στοχεύοντας την ενεργειακή υποδομή μιας πόλης με μαύρο πληθυσμό Αφροαμερικάνων.

Μετά τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις, ο Ράσελ και η συγκατηγορούμενή του, Σάρα Μπεθ Κλεντάνιελ, σκόπευαν να «δημιουργήσουν τη δική τους παράξενη ουτοπία, κατοικημένη από ανθρώπους που μοιάζουν και σκέφτονται όπως αυτοί», δήλωσε ο Μπρένταρ. «Ε, λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι», συνέχισε ο δικαστής. «Ο νόμος δεν το επιτρέπει αυτό. Δεν αλλάζουμε πορεία σε αυτή τη χώρα μέσω βίαιης ανατροπής».

Ο Μπρένταρ επέβαλε τη μέγιστη ποινή που επιτρεπόταν για την καταδίκη του Ράσελ για συνωμοσία με σκοπό τη δολιοφθορά σε ενεργειακή εγκατάσταση. Διέταξε επίσης ισόβια επιτήρηση μετά την αποφυλάκιση, συμπεριλαμβανομένης στενής παρακολούθησης των ηλεκτρονικών συσκευών του Ράσελ.

Ο Μπρένταρ είχε προηγουμένως καταδικάσει την Κλεντάνιελ σε 18 χρόνια κάθειρξης, μετά την παραδοχή ενοχής για τον ρόλο της στο σχέδιο. Δήλωσε ότι ο Ράσελ έπρεπε να λάβει μεγαλύτερη ποινή επειδή ήταν ο οργανωτής της επίθεσης. Οι δύο συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2023 - πριν υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Στη δίκη, υποστηρίχθηκε ότι οι σχεδιαζόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να είχαν επηρεάσει σημαντικά τμήματα της Βαλτιμόρης και να είχαν προκαλέσει ζημιές σχεδόν 70 εκατομμυρίων δολαρίων σε ηλεκτρικούς μετασχηματιστές. Ένας υπάλληλος του FBI που είχε επαφή με τον Ράσελ διαδικτυακά, υποδυόμενος νεοναζί, κατέθεσε στη δίκη συνομιλίες στις οποίες ο Ράσελ τον παρότρυνε να επιτεθεί σε ηλεκτρικούς σταθμούς και γραμμές μεταφοράς ρεύματος.

Τι ισχυρίστηκε ο συνήγορος υπεράσπισης

Ο συνήγορος του Ράσελ, Ίαν Γκόλντσταιν, υποστήριξε ότι η Κλεντάνιελ αποτελούσε μεγαλύτερη απειλή, καθώς έκανε βήματα για να αποκτήσει πυροβόλο όπλο και να επιτεθεί σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς. Αντίθετα, ο Ράσελ βρισκόταν στη Φλόριντα χωρίς απολύτως κανένα σχέδιο να ταξιδέψει στο Μέριλαντ, σύμφωνα με τον δικηγόρο του. «Για τον κ. Ράσελ, όλα ήταν λόγια», είπε ο συνήγορός του στο δικαστήριο.

Atomwaffen Divison, η «ατομική βόμβα» της Φλόριντα

Πριν από μερικά χρόνια, ο Ράσελ έγινε συνιδρυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης Atomwaffen Division, που στα γερμανικά σημαίνει «ατομική βόμβα». Η συγκεκριμένη οργάνωση συνδέθηκε με πέντε φόνους και αρκετά σχέδια βομβιστικών επιθέσεων, αλλά διαλύθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες το 2020. Οι εισαγγελείς στην Καλιφόρνια ανέφεραν ότι ένας άνδρας που καταδικάστηκε πέρσι για τη δολοφονία με μαχαίρι του Μπέιζ Μπέρσταιν, ενός ομοφυλόφιλου, Εβραίου φοιτητή, σε έγκλημα μίσους, είχε σχέση με την Atomwaffen Division.

Το ήδη «επιβαρυμένο» ιστορικό του

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο νεοναζιστής Μπράντον Ράσελ είχε «μπλεξίματα» με τον νόμο. Το 2017, η αστυνομία ειδοποιήθηκε για μια διπλή ανθρωποκτονία σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Τάμπα και βρήκε τον Ράσελ να κλαίει, φορώντας στρατιωτική στολή. Ένας από τους συγκατοίκους του είχε σκοτώσει τους άλλους δύο, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά την έρευνα του σπιτιού, η αστυνομία βρήκε μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών και συλλογή από νεοναζιστικά σύμβολα, αφίσες, βιβλία και σημαίες. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για κατοχή μη καταγεγραμμένου εκρηκτικού μηχανισμού και κατοχή εκρηκτικών.