Με 4,2 δισ. δολ. οι ΗΠΑ «οπλίζουν» το χέρι του Ισραήλ στη Γάζα

Μια νέα έκθεση του Center for International Policy, ενός αμερικανικού think tank, διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ισραήλ όπλα αξίας σχεδόν 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025. Αυτή η έκθεση είναι ένα δείγμα για το μέγεθος της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Τελ Αβίβ, στα σχεδόν δύο χρόνια του νέου πολέμου εναντίον του παλαιστινιακού λαού.
Η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός είναι μια «μερική εικόνα» της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, η οποία δεν περιλαμβάνει μεταφορές που έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πληρώσει για «μεγάλο μέρος των πυρομαχικών και των μικρών όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας».
Το πλήρες κλείσιμο της Γάζας από το Ισραήλ στην ανθρωπιστική βοήθεια και η δημιουργία λιμού δεν έχουν επιβραδύνει τη ροή των αμερικανικών όπλων, με τον Μάιο του 2025 να αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα μεταφορών όπλων από την έναρξη του πολέμου.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας