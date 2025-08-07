Αθήνα, 30°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
ισραηλινό άρμα μάχης
AP Photo/Ohad Zwigenberg

Με 4,2 δισ. δολ. οι ΗΠΑ «οπλίζουν» το χέρι του Ισραήλ στη Γάζα

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ
efsyn.gr
Έκθεση αμερικανικού think tank καταγράφει ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ισραήλ όπλα αξίας σχεδόν 4,2 δισ. δολαρίων από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τον Μάιο του 2025.

Μια νέα έκθεση του Center for International Policy, ενός αμερικανικού think tank, διαπίστωσε ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ισραήλ όπλα αξίας σχεδόν 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 7 Οκτωβρίου 2023 και Μαΐου 2025. Αυτή η έκθεση είναι ένα δείγμα για το μέγεθος της οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Τελ Αβίβ, στα σχεδόν δύο χρόνια του νέου πολέμου εναντίον του παλαιστινιακού λαού. 

Center for International Policy

Η έκθεση αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός είναι μια «μερική εικόνα» της αμερικανικής υποστήριξης προς το Ισραήλ, η οποία δεν περιλαμβάνει μεταφορές που έχουν εγκριθεί, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί. Σημειώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν πληρώσει για «μεγάλο μέρος των πυρομαχικών και των μικρών όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας».

Το πλήρες κλείσιμο της Γάζας από το Ισραήλ στην ανθρωπιστική βοήθεια και η δημιουργία λιμού δεν έχουν επιβραδύνει τη ροή των αμερικανικών όπλων, με τον Μάιο του 2025 να αντιπροσωπεύει τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα μεταφορών όπλων από την έναρξη του πολέμου.

 

 

 

