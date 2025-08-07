Μια αμερικανική «Ομάδα Αλήθειας» υπό τον Τομ Τζόουνς στοχοποιεί ομοσπονδιακούς υπαλλήλους των ΗΠΑ

«Λίστες παρακολούθησης» που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από την American Accountability Foundation, η οποία επιθυμεί διακαώς την απομάκρυνσή τους από τις θέσεις τους με την αιτιολογία ότι προωθούν φιλελεύθερες ιδεολογίες, περιλαμβάνουν 175 δημόσιους υπαλλήλους. Πολλοί από αυτούς είναι γυναίκες και άτομα διαφορετικής εθνικότητας με μακρά καριέρα τόσο υπό τις κυβερνήσεις των Ρεπουμπλικάνων όσο και των Δημοκρατικών. Οι περισσότεροι έχουν ελάχιστη ή καθόλου δημόσια προβολή και έχουν περάσει την καριέρα τους σε κυβερνητικές θέσεις πίσω από τα παρασκήνια.



Το Reuters μίλησε με δεκάδες άτομα που περιλαμβάνονται στις λίστες, τα οποία μοιράστηκαν για πρώτη φορά τις ιστορίες τους. Όλοι τους είτε έλαβαν προληπτικά μέτρα προκειμένου να αποφύγουν την κατακραυγή του σκληροπυρηνικού ακροατηρίου του Ντόναλντ Τραμπ σε φυσικό ή διαδικτυακό επίπεδο, είτε κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αυξημένα επίπεδα άγχους μαζί με φόβο για τη ζωή τους.

Γενικότερα, οι μισοί από τους ανθρώπους που βρίσκονται στις λίστες παρακολούθησης της AAF – τουλάχιστον 88 – έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση ή έχουν αναγκαστεί να πάρουν διοικητική άδεια. Μερικοί απολύθηκαν στο πλαίσιο των μαζικών απολύσεων ομοσπονδιακών υπαλλήλων από τον Τραμπ. Άλλοι αποχώρησαν λόγω φόβων για απόλυση ή μετάθεση. Τουλάχιστον δύο, ανησυχώντας για την ασφάλειά τους, έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.



Μέσω νομικών εγγράφων, δημόσιων αρχείων και συνεντεύξεων με δεκάδες πηγές, το πρακτορείο εντόπισε την εξέλιξη της AAF από μια ομάδα έρευνας της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τον Μπάιντεν σε ένα αιχμηρό όπλο στην εκστρατεία του κινήματος Τραμπ για την εξάλειψη των πολιτικών εχθρών του.

Στο στόχαστρο της AAF τα φιλελεύθερα άτομα του προσωπικού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Ο στόχος της AAF είναι όχι οι διορισμένοι από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ υπουργοί, αλλά το εργατικό δυναμικό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, δηλαδή οι απλοί υπάλληλοι που εφαρμόζουν όλη την νομολογία που εγκρίνει η προεδρία με το Κογκρέσο, μαζί με αποφάσεις και εγκυκλίους. Ο πρόεδρος της AAF, Tom Jones, και οι υποστηρικτές του υποστηρίζουν ότι πολλοί από αυτούς τους υπαλλήλους έχουν φιλελεύθερες τάσεις και θα μπορούσαν να εργαστούν αθόρυβα για να υπονομεύσουν την ατζέντα του Τραμπ, οπότε το κοινό δικαιούται να γνωρίζει την ταυτότητά τους. «Θέλουν να είναι ανεύθυνοι γραφειοκράτες που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες και δεν φαίνονται ποτέ», δήλωσε στο Fox News τον Ιούνιο του 2024. «Θα σας πούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και τι κάνουν».



Ο Τζόουνς απαντώντας στο Reuters υπερασπίστηκε το έργο της οργάνωσης, αποφεύγοντας να απαντήσει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη δράση της. «Είναι σημαντικό οι δημόσιοι υπάλληλοι που είναι αντίθετοι στον Τραμπ να γνωρίζουν ότι κάποιος τους παρακολουθεί και καταγράφει τα ονόματά τους. Υποστηρίζουμε την έρευνά μας και τις αναφορές μας, με μοναδική μας λύπη το γεγονός ότι περισσότεροι άνθρωποι από τους καταγεγραμμένους στις λίστες μας δεν έχουν αποχωρήσει από την κυβέρνηση και παραδώσει τις θέσεις τους σε πατριώτες που θα εκτελέσουν το πρόγραμμα για το οποίο ψήφισε ο αμερικανικός λαός τον Νοέμβριο (του 2024)».

Από τον Οκτώβριο, η AAF έχει δημοσιεύσει τρεις λίστες παρακολούθησης. Η πρώτη, μια «Λίστα Παρακολούθησης του DHS», ανέφερε 60 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους ως «στόχους» για το έργο τους στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν δώδεκα δικαστών μεταναστευτικών υποθέσεων. Τον Ιανουάριο, η AAF δημοσίευσε δύο ακόμη: μία που προσδιόριζε «πολιτικούς ιδεολόγους» στο Υπουργείο Παιδείας και μία που περιελάμβανε υπαλλήλους που εργάζονταν σε πρωτοβουλίες για την πολυμορφία σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Το παράδοξο; Δεν παραβιάζουν τη νομοθεσία για την ιδιωτικότητα στο διαδίκτυο!

Για τα άτομα που στοχεύει η AAF, οι ιστοσελίδες της αποτελούν μηχανές βλάβης της φήμης και προσκλήσεις για παρενόχληση. Ωστόσο, η AAF δεν ξεπερνά ένα σημαντικό όριο, σύμφωνα με ειδικούς στην ελευθερία του λόγου: παραλείπει τις διευθύνσεις κατοικίας, τους αριθμούς τηλεφώνου και άλλα προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με το doxxing, δηλαδή τη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών στο διαδίκτυο με κακόβουλη πρόθεση. Με βάση αυτό το κριτήριο, οι ιστοσελίδες παραδόξως παραμένουν ακριβώς εκτός των ορίων πιθανών ποινικών παραβιάσεων της ιδιωτικής ζωής. Ωστόσο, νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι οι λίστες παρακολούθησης θα μπορούσαν να αποτρέψουν τους δημόσιους υπαλλήλους από την ανάληψη πολιτικά ευαίσθητων καθηκόντων, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό αποτέλεσμα στη δημόσια υπηρεσία



«Το ανησυχητικό με αυτούς τους ιστότοπους είναι ότι βρίσκονται κοντά στα όρια της παρανομίας, χωρίς όμως να τα υπερβαίνουν», δήλωσε η Ντανιέλ Σίτρον, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια και ειδική σε θέματα ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο. «Έχουν σχεδιαστεί για να σιωπούν, να εκφοβίζουν και να παρακινούν άλλους να βλάψουν» τα άτομα που αναφέρονται στον ιστότοπο.

Από συνεργάτες ακροδεξιών Ρεπουμπλικανών σε «δολοφόνους χαρακτήρων»

Η AAF ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, λίγες εβδομάδες μετά την ήττα του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές από τον Τζο Μπάιντεν. Η αρχική της αποστολή, όπως δήλωσε ο Τζόουνς σε συνέντευξή του στο Fox News το 2021, ήταν «να πάρει μια χούφτα άμμο και να την ρίξει στα γρανάζια της κυβέρνησης Μπάιντεν».



Η ομάδα έχει τις ρίζες της σε ένα δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που υποστηρίζουν τον Τραμπ, με επικεφαλής το Conservative Partnership Institute, το οποίο διευθύνεται από τον πρώην γερουσιαστή Τζιμ ΝτεΜιντ και τον Μαρκ Μέντοους, ο οποίος υπηρέτησε ως επικεφαλής του προσωπικού στην πρώτη προεδρία του Τραμπ. Το CPI έδωσε 335.100 δολάρια, περισσότερο από το ήμισυ της χρηματοδότησης του AAF για το πρώτο έτος, σύμφωνα με φορολογικές δηλώσεις



Την επόμενη χρονιά, το CPI έδωσε άλλα 210.000 δολάρια, ενώ δύο άλλες θυγατρικές του CPI συνέβαλαν επίσης. Το Center for Renewing America, με επικεφαλής τον επικεφαλής του προϋπολογισμού του Τραμπ, Βάουτ, και το America First Legal, με επικεφαλής τον σύμβουλο του Τραμπ, Μίλερ, συνέβαλαν με 100.000 και 25.000 δολάρια, αντίστοιχα.



Ο Vought, που αυτοχαρακτηρίζεται ως χριστιανός εθνικιστής, και ο Miller ήταν σταθερές αξίες στην πρώτη θητεία του Trump στον Λευκό Οίκο και επανεμφανίστηκαν ως αρχιτέκτονες της ατζέντας της δεύτερης θητείας του. Κατά την ίδρυσή τους, τόσο η CPI όσο και η America First Legal προσδιορίστηκαν στις φορολογικές δηλώσεις ως άμεσες ελεγκτικές οντότητες της AAF.

Περίπου μια δεκαετία πριν από την ίδρυση της AAF, οι Τζόουνς, Μίλερ και Βάουτ ήταν μέλη του προσωπικού του Κογκρέσου που συμμάχησαν με τον ΝτεΜιντ και άλλους δεξιούς νομοθέτες σε μια εξέγερση εναντίον του κατεστημένου των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τζόουνς απέκτησε φήμη για την έρευνα της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με έναν πρώην συνεργάτη του ΝτεΜιντ που εργάστηκε μαζί του. «Ο Τζόουνς ήταν ένας από τους πιο σκληρούς τύπους», είπε ο πρώην συνάδελφός του.

Την άνοιξη του 2021, η AAF ξεκίνησε το bidennoms.com με στόχο τους υποψηφίους της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ο ιστότοπος, που δεν είναι πλέον ενεργός, παρουσίαζε προφίλ υποψηφίων συνοδευόμενα από υποτιμητικά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, παραπλανητικά σχόλια. Σε συνεντεύξεις εκείνη την εποχή, ο Jones είπε ότι εμπνεύστηκε από την επιτυχία των Δημοκρατικών να υπονομεύσουν ορισμένους από τους υποψηφίους του Trump για υψηλές θέσεις στην κυβέρνηση κατά την πρώτη θητεία του.



Τον Ιούνιο του 2022, καθώς ο Τραμπ ετοιμαζόταν να ξανακατέβει στις εκλογές, το Heritage Foundation όρισε την AAF ως συνεργάτη στο Project 2025, ένα σχέδιο μετάβασης που απαιτούσε δραστική μείωση της ομοσπονδιακής γραφειοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών DEI. Δύο χρόνια αργότερα, το Heritage απένειμε στην AAF 100.000 δολάρια για να ξεκινήσει το «Project Sovereignty 2025», μια βάση δεδομένων ομοσπονδιακών υπαλλήλων που εμπλέκονται στην πολιτική μετανάστευσης της εποχής Μπάιντεν.



Μετά την έναρξη της λίστας παρακολούθησης DEI τον Ιανουάριο, ο Τζόουνς δήλωσε στο Fox News: «Θα βοηθήσουμε την κυβέρνηση Τραμπ να εντοπίσει τα άτομα που πρέπει να απομακρυνθούν από αυτές τις θέσεις».