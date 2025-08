Τραμπ: Οι νέοι δασμοί είναι... «σχεδόν οριστικοί»

Οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «σχεδόν οριστικοί» και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων άμεσα, δήλωσε στο δίκτυο CBS ο εκπρόσωπος Εμπορίου του Λευκού Οίκου Τζέιμσον Γκριρ, που υπερασπίσθηκε τα εμπορικά μέτρα τα οποία εφαρμόσθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο κατά της Βραζιλίας.

«Αυτοί οι τελωνειακοί δασμοί είναι σχεδόν οριστικοί», είπε, ενώ σε ερώτηση για πιθανές διαπραγματεύσεις για την μείωσή τους ο αξιωματούχος δήλωσε ότι πιθανότατα δεν πρόκειται να διεξαχθούν «κατά τις επόμενες ημέρες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη το προεδρικό διάταγμα που ορίζει το ποσοστό των νέων δασμών που θα επιβαρύνει τα προϊόντα δεκάδων χωρών που εισάγονται στις ΗΠΑ και κυμαίνονται από 10% έως 41%.

Οι νέοι εισαγωγικοί δασμοί θα εφαρμοσθούν για τις περισσότερες χώρες από τις 7 Αυγούστου ώστε να επιτραπεί στις τελωνειακές υπηρεσίες να οργανωθούν. Τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας θα επιβαρυνθούν με 15%, του Ηνωμένου Βασιλείου με 10%, της Ινδονησίας με 19%, το Βιετνάμ και της Ταϊβάν με 20%.

Για τις οκτώ οικονομίες με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει συμφωνία, ανάμεσά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, οι δασμοί έχουν «λίγο πολύ οριστεί», δηλώνει από την πλευρά του ο Κέβιν Χάσετ, ο βασικός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ στο δίκτυο NBC.

Αλλά για δεκάδες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ με τους οποίους δεν υπάρχει συμφωνία «περιμένουμε ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχισθούν», προσέθεσε.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί αποτελούν και μέσον πολιτικής πίεσης και ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, πρέπει να τιμωρηθεί για την δίωξη του ακροδεξιού συμμάχου του Τραμπ και πρώην προέδρου Χαΐρ Μπολσονάρο και απειλείται με την επιβολή δασμών ύψους 50%.

«Ο πρόεδρος διαπίστωσε στην Βραζιλία, όπως και σε άλλες χώρες, κακή χρήση του νόμου, κακή χρήση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Τζέιμισον Γκριρ. «Είναι φυσιολογικό να χρησιμοποιούνται τα δασμολογικά εργαλεία για γεωπολιτικά θέματα (!)», πρόσθεσε.

Πάντως ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που είναι επιφορτισμένος με την υπόθεση του Χαΐρ Μπολσονάρο δήλωσε ότι η δικαιοσύνη της Βραζιλίας δεν θα υποταχθεί στις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ.

Economist Anthony Chan @EconomistChan warns the Trump administration’s high tariffs are not only slowing global growth but also weakening U.S. job numbers and fueling higher prices at home. #Heat #Trump #tariffs pic.twitter.com/L5a2oN0z3t