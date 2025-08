Συναγερμός. Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Ανακόντα των ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή το μεσημέρι ώρα ΗΠΑ, το βράδυ ώρα Ελλάδας, στην πόλη Ανακόντα της πολιτείας Μοντάνα, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε μπαρ της πόλης.

Όπως ανακοίνωσε το αρμόδιο αμερικανικό γραφείο για όπλα και εκρηκτικά ATF και μετέδωσε εν συνεχεία το ABCπολλά άτομα δέχθηκαν πυρά πυρά στο μπαρ «Owl» στη δυτική Μοντάνα.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Γκρεγκ Τζιανφόρτε ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ενεργό σκοπευτή.

Οι αρχές απέκλεισαν την πόλη καθώς όπως ανέφεραν, ο δράστης εξακολουθεί να διαφεύγει, ενώ ζήτησαν από τους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό, ούτε για την κατάσταση των θυμάτων.

🚨 #BREAKING: Active Shooter at Owl Bar in Anaconda, Montana



Chaos unfolding in downtown Anaconda. Shots fired at the Owl Bar on East 3rd Street. Multiple victims reported, per eyewitnesses. The suspect is on the run, and police are in active pursuit.



Locals are urged to stay… pic.twitter.com/b4sIn4bTUA