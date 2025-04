Ο Καναδάς έχει εκλογές αλλά ο Τραμπ... τον θέλει «δικό του»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τη Δευτέρα τη βούλησή του περί προσάρτησης του Καναδά, ανήμερα των βουλευτικών εκλογών που διεξάγονται στη βόρεια γείτονα των ΗΠΑ όπου οι πολίτες καλούνται να εκλέξουν τον νέο τους ηγέτη. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπαινίχθηκε ότι ο νέος ηγέτης τους... θα έπρεπε να είναι ο ίδιος.

«Καλή τύχη στον σπουδαίο λαό του Καναδά», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, καλώντας τους Καναδούς να εκλέξουν «τον άνδρα που έχει τη δύναμη και τη σοφία» να «μειώσει στο μισό τους φόρους», στην περίπτωση που ο Καναδάς γινόταν «η 51η πολιτεία των ΗΠΑ». Και συμπλήρωσε: «Θετικά πράγματα χωρίς κανένα αρνητικό».

Ο Τραμπ είπε τον περασμένο μήνα σε συνέντευξή του στο Fox News ότι δεν τον ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει τις καναδικές εκλογές. «Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να ασχοληθείς, στην πραγματικότητα, με έναν φιλελεύθερο, και ίσως οι φιλελεύθεροι όντως να κερδίσουν, αλλά δεν με νοιάζει πραγματικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πιερ Πουαλιέβρ λέγοντας ότι «είναι ανόητος, δεν είναι φίλος μου».

Στις κάλπες συρρέουν σήμερα Δευτέρα οι Καναδοί για να αποφασίσουν εάν το Φιλελεύθερο Κόμμα του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ θα διατηρήσει τα ηνία ή αν οι Συντηρητικοί θα επιστρέψουν στην εξουσία, μετά από σχεδόν μια δεκαετία.

Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχονται σε μια ευαίσθητη περίοδο αφού οι σχέσεις του Καναδά με τις ΗΠΑ έχουν κλονιστεί μετά τους δασμούς του Αμερικανού προέδρου και τις επανειλημμένες απειλές του για προσάρτηση του Καναδά ως «51ης πολιτείας». Οι Καναδοί όπως ήταν αναμενόμενο αντέδρασαν στις παροτρύνσεις του Τραμπ και η στάση τους θα μπορούσε να ειπωθεί ότι «αναπτέρωσε» το Φιλελεύθερο Κόμμα. Ήδη 7,3 εκατομμύρια πολίτες, αριθμός ρεκόρ, είχαν προσέλθει πρόωρα στις κάλπες από την Τρίτη, όπως ανέφερε το CBC.

Ο Κάρνεϊ επιλέχθηκε από το κόμμα του για να αναλάβει την ηγεσία μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Τζάστιν Τριντό νωρίτερα φέτος. Βασικός αντίπαλος του Κάρνεϊ είναι ο συντηρητικός Πιερ Πουαλιέβρ, ο οποίος είδε το εκλογικό του πλεονέκτημα να εξανεμίζεται καθώς πλησίαζε η ημέρα των εκλογών, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Οι εκλογές στον Καναδά προκηρύχθηκαν όταν ο Κάρνεϊ -τον περασμένο μήνα λίγες μόλις μέρες μετά την ορκωμοσία του ως πρωθυπουργός- υπέβαλε το σχετικό πρόωρο αίτημα προσδιορίζοντάς τις αρχαιρεσίες για την 28η Απριλίου.

Millions of Canadians are expected to cast their ballots today in a pivotal election that will decide who will lead the country through a trade battle with the United States. https://t.co/esrnozZZmm