Πνίγηκε το Βιετνάμ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι [εικόνες + βίντεο]

Θλιβερές εικόνες έρχονται από το Βιετνάμ, καθώς δρόμοι έχουν μετατραπεί σε κανάλια και ολόκληρες πόλεις έχουν βουλιάξει στις λάσπες.
Από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 13 ενώ αγνοείται η τύχη 11 ακόμη ανθρώπων.
Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.
Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.
