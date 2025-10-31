Πνίγηκε το Βιετνάμ: Τουλάχιστον 13 νεκροί και 11 αγνοούμενοι [εικόνες + βίντεο]

Ανυπολόγιστες ζημίες από τις πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα.

Θλιβερές εικόνες έρχονται από το Βιετνάμ, καθώς δρόμοι έχουν μετατραπεί σε κανάλια και ολόκληρες πόλεις έχουν βουλιάξει στις λάσπες.

Today's aerial view shows the devastating floods in Da Nang, Vietnam, giving travelers a clear view of the widespread flooding.



Countless properties have been flooded and damaged, forcing many families to relocate. Numerous people are now living in shelters.

Από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Βιετνάμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 13 ενώ αγνοείται η τύχη 11 ακόμη ανθρώπων.

Major flooding turns streets into canals in Vietnam.



Heavy rain has pummelled the ancient town of Hoi An -- a UNESCO world heritage site -- with a record of up to 1.7 metres (5 feet 7 inches) falling over 24 hours

Εξαιτίας καταρρακτωδών βροχοπτώσεων πλημμύρισε μεγάλο τμήμα στο κεντρικό τμήμα του Βιετνάμ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών πόλεων Χουέ και Χόι Αν που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο της UNESCO με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.

Περισσότερα από 116.000 σπίτια και 50.000 στρέμματα καλλιεργειών έχουν κατακλυστεί από τα νερά, που προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν έως αργά το Σάββατο.