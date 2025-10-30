Τέσσερις νεκροί σε νέα αμερικανική επίθεση σε σκάφος στον Ειρηνικό

Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των ΗΠΑ με πρόσχημα τα «καρτέλ ναρκωτικών». Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πίτ Χέγκσεθ, οι ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ακόμα μια επίθεση εναντίον σκάφους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες.
«Νωρίτερα σήμερα, κατόπιν εντολής του προέδρου Τραμπ, το υπουργείο Πολέμου (σ.σ. όπως έχουν μετονομάσει προκλητικά το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ) εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση εναντίον άλλου ενός σκάφους που διακινούσε ναρκωτικά για λογαριασμό αναγνωρισμένης τρομοκρατικής οργάνωσης στον ανατολικό Ειρηνικό», αναφέρει ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
«Τέσσερις ναρκοτρομοκράτες που επέβαιναν στο σκάφος σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα. Κανένα μέλος των αμερικανικών δυνάμεων δεν τραυματίστηκε σε αυτήν την επίθεση», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ.
Η ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης στο σκάφος.
«Το Δυτικό Ημισφαίριο δεν αποτελεί πλέον ασφαλές καταφύγιο για ναρκωτρομοκράτες που φέρνουν ναρκωτικά στις ακτές μας για να δηλητηριάσουν Αμερικανούς. Το Υπουργείο Πολέμου θα εξακολουθήσει να τους καταδιώκει και να τους εξοντώνει όπου κι αν δραστηριοποιούνται», υπογράμμισε ο Χέγκσεθ.
Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει από τον Σεπτέμβριο δεκαπέντε πλήγματα εναντίον σκαφών που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 62 νεκρούς.
Ειδικοί εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι νόμιμα τα πλήγματα σε διεθνή και ξένα χωρικά ύδατα, εναντίον υπόπτων που δεν έχουν συλληφθεί ή ανακριθεί.
