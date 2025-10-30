Συνάντηση με Σι: Για «μεγάλη επιτυχία» μιλά ο Τραμπ

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις σπάνιες γαίες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα εξαφανισθεί από το λεξιλόγιό μας για λίγο καιρό», δήλωσε

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη επιτυχία» τη συνάντησή του με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ ξημερώματα Τετάρτης προς Πέμπτη ώρα Ελλάδας, στη Νότια Κορέα, και ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Κίνα τον Απρίλιο για νέες συνομιλίες.

Ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τους δασμούς που επιβάλλουν σε κινεζικά αγαθά που σχετίζονται με τη φαιντανύλη στο 10% από 20%.

Ο Σι θα εργασθεί «πολύ σκληρά για να σταματήσει τη ροή» της φαιντανύλης, δήλωσε ο Τραμπ και οι δασμοί μειώθηκαν «επειδή πιστεύω ότι αναλαμβάνουν πραγματικά ισχυρή δράση».

Ο Τραμπ δήλωσε πως πολλές αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίγνκ, την οποία χαρακτήρισε «καταπληκτική συνάντηση».

Η Κίνα θα αγοράσει «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων «αρχής γενομένης αμέσως», ενώ επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία ενός έτους για τις σπάνιες γαίες, η οποία θα παραταθεί έπειτα από ένα χρόνο, δήλωσε ο Τραμπ.

«Δεν θα επιβάλουν τους ελέγχους στις σπάνιες γαίες», δήλωσε.

Η συμφωνία αυτή, για την οποία ο Τραμπ έδωσε λίγες λεπτομέρειες εκτός από το ότι πιθανόν θα παραταθεί, «διευθετεί» το ζήτημα, όπως δήλωσε. Η Κίνα δεν έχει ακόμα σχολιάσει σχετικά με το τι συμφωνήθηκε από τους δύο ηγέτες κατά τις συνομιλίες, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν δύο ώρες.

«Όλο το ζήτημα των σπάνιων γαιών διευθετήθηκε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επί του Air Force One. «Και αυτό ισχύει για τον κόσμο, παγκοσμίως, θα μπορούσες να πεις ότι ήταν μια παγκόσμια κατάσταση, όχι μια κατάσταση μόνο για τις ΗΠΑ».

«Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τις σπάνιες γαίες. Αυτό ευελπιστούμε ότι θα εξαφανισθεί από το λεξιλόγιό μας για λίγο καιρό», δήλωσε.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ, ο οποίος επέβαινε επίσης στο προεδρικό αεροπλάνο, δήλωσε πως η Κίνα δεν θα επιβάλει τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που σχεδίαζε να επιβάλει έπειτα από τη συνεννόηση μεταξύ των δύο προέδρων. Δεν έκανε κανένα σχόλιο σχετικά με τους ελέγχους που ισχύουν ήδη.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα πως αναμένει να μειώσει τους αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά αγαθά σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Πεκίνου να μειώσει τη ροή χημικών που χρησιμεύουν για την παραγωγή φαιντανύλης, ενός θανατηφόρου συνθετικού οπιοειδούς που είναι η κύρια αιτία για θανάτους Αμερικανών από υπερβολική δόση.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είπε στον Τραμπ ότι οι χώρες τους πρέπει να προσπαθήσουν να είναι «εταίροι και φίλοι» παρά τις όποιες διαφορές τους.

«Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν από κοινού τις ευθύνες τους ως μεγάλες δυνάμεις και να συνεργαστούν με στόχο την υλοποίηση φιλόδοξων έργων (…) προς όφελος τόσο των χωρών μας όσο και του κόσμου ολόκληρου», δήλωσε.

Οι δύο ηγέτες λίγο μετά τις 06.00 ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους, όπως μετέδωσε η κινεζική τηλεόραση CCTV. Οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως είχαν συνομιλίες για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με τη CCTV.

Εκτός συζήτησης το τσιπ της Blackwell

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν συζήτησε το ζήτημα που σχετίζεται με το τεχνολογικά εξελιγμένο μικροκύκλωμα (τσιπ) της Nvidia Blackwell στη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Κινέζο πρόεδρο.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε προηγούμενες δηλώσεις του για το ενδεχόμενο να βοηθήσει την εταιρία να εξάγει μία τεχνολογικά υποδεέστερη έκδοση του επεξεργαστή GPU της Nvidia, που θεωρείται καθοριστικής σημασίας στον ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι ελπίδες της Nvidia για μία έγκριση από τις ΗΠΑ και την Κίνα για την πώληση μιας τεχνολογικά υποβαθμισμένης έκδοσης του πιο εξελιγμένου μικροκυκλώματος τεχνητής νοημοσύνης δέχθηκαν πλήγμα από τα σχόλια του Τραμπ.

«Δεν μιλάμε για τα μικροκυκλώματα της Blackwell», δήλωσε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, αναχωρώντας από τη Νότια Κορέα.

Στη διάρκεια της πτήσης του προς τη Νότια Κορέα την προηγούμενη μέρα, είχε δηλώσει ότι ενδέχεται να συζητήσει για τα μικροκυκλώματα με τον πρόεδρο της Κίνας.

Ο Τραμπ στην Κίνα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε εξάλλου ότι ο ίδιος θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, κιαι ότι μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

«Θα είμαι στην Κίνα τον Απρίλιο και (ο Σι) θα έρθει λίγο αργότερα εδώ, στη Φλόριντα, στο Παλμ Μπιτς ή στην Ουάσινγκτον», δήλωσε. «Καταλήξαμε σε πολλά σημεία» στη διάρκεια των συνομιλιών στο Μπουσάν, προσέθεσε χαρακτηρίζοντας τον Σι «εξαιρετικό ηγέτη μιας πολύ ισχυρής χώρας».

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης, ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Ανοδική ώθηση στις αγορές

Οι τιμές των κινεζικών μετοχών κατέγραψαν την Πέμπτη υψηλό δεκαετίας με την έναρξη των συνομιλιών, συντηρώντας μία επιφυλακτική αισιοδοξία για το ενδεχόμενο μιας ανακωχής στον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, που οι εμπλεκόμενοι με τις αγορές εκτίμησαν ότι θα βοηθήσει στη διατήρηση της θετικής προοπτικής των διεθνών αγορών.

Οι επενδυτές εμφανίστηκαν ενθαρρυμένοι από τις πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών σε παγκόσμιο επίπεδο, μετά από την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, ενώ διατήρησαν αμυντικές θέσεις για το ενδεχόμενο μιας πραγματικής συμφωνίας που θα προσφέρει πολύ λιγότερα από αυτά, για τα οποία θα μπορούσαν να πανηγυρίζουν.

Προβλέψεις από τον Μπέσεντ

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προβεί σε ανακοίνωση, μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα, η οποία θα ισοδυναμεί με περίτρανη νίκη για τους αμερικανούς αγρότες», είχε δηλώσει από πριν στο Χ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Προ ημερών, ο Μπέσεντ είχε εκτιμήσει πως η Κίνα θα ξαναρχίσει να αγοράζει σόγια από τις ΗΠΑ, μετά τη διακοπή του Σεπτεμβρίου.