Συντριβή ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια διάσωσης στο Έβερεστ [βίντεο]

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν οι εγκλωβισμένοι πεζοπόροι έχουν διασωθεί.

Ιδιωτικό ελικόπτερο που πετούσε προς ένα στρατόπεδο βάσης του Έβερεστ για τη διάσωση εγκλωβισμένων πεζοπόρων συνετρίβη καθώς προσπαθούσε να προσγειωθεί, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ, Γκιανέντρα Μπουλ.

Σύμφωνα με το CNNi, ο πιλότος επέζησε και αργότερα διασώθηκε, όμως δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν οι πεζοπόροι έχουν διασωθεί.

An Altitude Air helicopter has met with an accident at Lobuche in the Everest region this morning, 29.10.2025. The pilot is said to be safe. Details to follow. pic.twitter.com/d0Ofd060hT — Everest Today (@EverestToday) October 29, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πτώση του ελικοπτέρου οφείλεται στην ασυνήθιστα έντονη χιονόπτωση που πλήττει την περιοχή.

Λόγω της κατάστασης που διαμορφώνεται, οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έκλεισαν σήμερα Τετάρτη την πρόσβαση για ορειβάτες στην περιοχή του Έβερεστ. Η περιοχή γύρω από την ψηλότερη κορυφή του κόσμου βρίσκεται αυτόν τον μήνα αντιμέτωπη για δεύτερη φορά με ένα κύμα σφοδρών χιονοπτώσεων στα Ιμαλάια, καθώς ένας κυκλώνας από τον Κόλπο της Βεγγάλης σαρώνει παράλληλα την Ινδία.

NEW: A rescue helicopter crashed on Lobuche Mountain in Nepal’s Khumbu region during an Everest mission. The pilot was rescued. pic.twitter.com/WPaUpfbxqz — Intel Net (@IntelNet0) October 29, 2025

Οι αρχές στο Νεπάλ έχουν αναστείλει τις ορειβατικές δραστηριότητες σε πολλές πεζοπορικές διαδρομές λόγω βροχής σε χαμηλά υψόμετρα και έντονης χιονόπτωσης σε υψηλότερα μονοπάτια και προτρέπουν τους επισκέπτες να μην συνεχίσουν τις πεζοπορίες στις περιοχές Αναπούρνα, Μανασλού και Νταουλαγκίρι, όπου βρίσκονται μερικές από τις ψηλότερες κορυφές του κόσμου.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές αν υπάρχουν τουρίστες παγιδευμένοι στην περιοχή του Έβερεστ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, μια χιονοθύελλα άφησε εκατοντάδες πεζοπόρους εγκλωβισμένους κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ, στην πλευρά του Θιβέτ. Όλοι οι πεζοπόροι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης που διήρκεσε αρκετές ημέρες υπό συνθήκες υπό το μηδέν.

Λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ.