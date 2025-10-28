Αθήνα, 22°C
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, 2025
Υπέγραψαν ΗΠΑ - Ιαπωνία για τις σπάνιες γαίες

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Οι ΗΠΑ έχουν σε λειτουργία ένα ορυχείο σπάνιων γαιών και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ορυκτά που είναι ζωτικής σημασίας για τους τομείς ηλεκτρικών οχημάτων και αμυντικών συστημάτων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι υπέγραψαν την Τρίτη πλαίσιο συμφωνίας για τη διασφάλιση της προμήθειας κρίσιμης σημασίας ορυκτών και σπάνιων γαιών μέσω εξόρυξης και επεξεργασίας, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η συμφωνία υπογράφηκε στη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Ασία, με το επιχείρημα ότι οι δύο χώρες θέλουν να ενισχύσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες σπάνιων γαιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε πολλούς τομείς, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τα ηλεκτρονικά και τα αυτοκίνητα.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία σχεδιάζουν να συνεργαστούν μέσω εργαλείων οικονομικής πολιτικής και συντονισμένων επενδύσεων για να επιταχύνουν την ανάπτυξη ποικιλόμορφων, υψηλής ρευστότητας και δίκαιων αγορών για τα κρίσιμης σημασίας ορυκτά και τις σπάνιες γαίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η συμφωνία αυτή έρχεται λίγο μετά από την ανακοίνωση από την Κίνα για νέους ελέγχους στην εξαγωγή τεχνολογιών που σχετίζονται με τις σπάνιες γαίες, προς απογοήτευση των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ευρώπης. Η Κίνα επεξεργάζεται πάνω από το 90% των σπάνιων γαιών του κόσμου.

Οι ΗΠΑ, αντίθετα, έχουν σε λειτουργία ένα ορυχείο σπάνιων γαιών και προσπαθούν να εξασφαλίσουν ορυκτά που είναι ζωτικής σημασίας για τους τομείς ηλεκτρικών οχημάτων και αμυντικών συστημάτων καθώς και για την προηγμένη μεταποιητική βιομηχανία. Ο Τραμπ αναμένεται να συναντήσει επόμενο, τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας τους, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφώνησαν να βελτιστοποιήσουν και να άρουν περιορισμούς στα χρονοδιαγράμματα και τις διαδικασίες αδειοδότησης για κρίσιμης σημασίας ορυκτά και σπάνιες γαίες, καθώς και να αντιμετωπίσουν μη αγοραίες πολιτικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Οι δύο χώρες θα εξετάσουν μια αμοιβαία συμπληρωματική συμφωνία για δημιουργία αποθεμάτων και θα συνεργαστούν με άλλους διεθνείς εταίρους για την διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως προσέθεσε ο Λευκός Οίκος.

