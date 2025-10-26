Ουάσιγκτον και Πεκίνο «στρώνουν το χαλί» για συμφωνία

«Η Κίνα θα επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια, ότι θα καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ότι θα το επανεξετάσει», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ • Τι είπε σχετικά, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Κυριακή πως περιμένει ότι η Κίνα θα επαναλάβει τις αγορές αμερικανικής σόγιας σε σημαντικές ποσότητες για αρκετά χρόνια, ότι θα καθυστερήσει για έναν χρόνο το διευρυμένο καθεστώς αδειών για τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και ότι θα το επανεξετάσει, έπειτα από δύο ημέρες εμπορικών συνομιλιών στη Μαλαισία. Είπε επίσης ότι κατέληξε σε ένα «πολύ ουσιαστικό πλαίσιο» (ενν. συμφωνίας) με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ το οποίο θα αποτρέψει τους αμερικανικούς δασμούς 100% σε κινεζικά προϊόντα και επιτυγχάνει τη χρονική αναβολή ελέγχων στις εξαγωγές από την Κίνα των σπάνιων γαιών και των απαραίτητων τεχνολογιών για την επεξεργασία τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει τέτοιους δασμούς από την 1η Νοεμβρίου αν η Κίνα εντείνει τους ελέγχους. «Νομίζω πως το αποφύγαμε αυτό», είπε ο Μπέσεντ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Ο Μπέσεντ δήλωσε στην εκπομπή «Face the Nation» του τηλεοπτικού δικτύου CBS πως οι αγορές σόγιας θα είναι σημαντικές. Μιλώντας στην εκπομπή «This Week» του ABC, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ ανακοινώσουν μια εμπορική συμφωνία την ερχόμενη Πέμπτη, οι Αμερικανοί καλλιεργητές σόγιας «θα αισθανθούν πολύ ωραία σχετικά με αυτό που συμβαίνει, αυτή την εποχή και τις επόμενες εποχές για αρκετά χρόνια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον Κινέζο ομόλογό του στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα. Απαντώντας σε ερώτηση αν περιμένει ότι οι ΗΠΑ θα στους δασμούς, είπε; «Όχι, και επίσης περιμένω ότι θα πάρουμε κάποιους είδους χρονική αναβολή στους ελέγχους εξαγωγών σπάνιων γαιών που είχαν συζητήσει οι Κινέζοι». Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι οι τελικοί όροι θα αποφασιστούν από τους δύο ηγέτες.

Ο Μπέσεντ ανέφερε ότι γενικά το πλαίσιο που επιτεύχθηκε στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας θα επιτρέψει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να συζητήσουν περαιτέρω εμπορική συνεργασία την ερχόμενη εβδομάδα. Η ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνει πιο ισορροπημένο εμπόριο ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα, αγορές από την Κίνα αμερικανικής σόγιας και άλλων αγροτικών προϊόντων και έλεγχο της αμερικανικής κρίσης φαινταλύνης.

Ο Μπέσεντ είπε επίσης στο «Face the Nation» πως οι λεπτομέρειες μιας συμφωνίας για μεταβίβαση της κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογής βίντεο TikTok στον έλεγχο των ΗΠΑ επιλύθηκαν και ότι ο Τραμπ και ο Σι θα μπορέσουν να «ολοκληρώσουν» τη συναλλαγή την ερχόμενη εβδομάδα.

Και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή πως είναι αισιόδοξος για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με το Πεκίνο και ότι αναμένει να έχει συναντήσεις στην Κίνα και τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι θα έχουμε συμφωνία με την Κίνα», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Θα τους συναντήσουμε αργότερα στην Κίνα και θα τους συναντήσουμε στις ΗΠΑ, είτε στην Ουάσινγκτον είτε στο Μαρ-α-Λάγκο».

Τι είπε η κινεζική πλευρά

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Κίνας για το εμπόριο, ο Λι Τσενγκάνγκ, δήλωσε πως οικονομικοί αξιωματούχοι από την Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε μια αρχική συναίνεση σε ένα φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνει την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας τους, τη φαιντανύλη και εξαγωγικούς ελέγχους.

Ο Λι, μαζί με τον Κινέζο αντιπρόεδρο Χε Λιφένγκ, είχαν συνομιλίες με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και τον Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο Τζέιμισον Γκριρ για την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN). Ο Λι δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα θέματα που συμφωνήθηκαν και τους όρους.