Ο Τραμπ στην Ασία για εμπορικές συμφωνίες και παζάρια με τις σπάνιες γαίες

Συνυπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Καμπότζης-Ταϊλάνδης • Κρίσιμες εμπορικές συμφωνίες, αναμένεται το πρώτο τετ α τετ του με τον Σι Τζινπίνγκ για τις σπάνιες γαίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνυπέγραψε σήμερα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, λίγο μετά την άφιξή του στη Μαλαισία, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία στη διάρκεια της οποίας αναμένεται να συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ στις 30 Οκτωβρίου.

Βασική προτεραιότητα για την Ουάσιγκτον στη συνάντησή του -για πρώτη φορά- με τον Κινέζο ομόλογό του, φαίνεται να αποτελεί το ζήτημα των σπάνιων γαιών.

Η συμφωνία μεταξύ των ηγετών της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης υπεγράφη λίγο μετά την άφιξη του Τραμπ στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ και ο ομόλογός του της Καμπότζης Χουν Μανέτ υπέγραψαν τη συμφωνία που έχει ως βάση της την ανακωχή που επιτεύχθηκε πριν από τρεις μήνες. Ο Τραμπ είχε καλέσει τότε τους ηγέτες των δύο χωρών και τους παρότρυνε να τερματίσουν τις εχθρότητες διότι διαφορετικά κινδύνευαν με «πάγωμα» των αντίστοιχων εμπορικών τους συνομιλιών με την Ουάσιγκτον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν ένα ισχυρό εμπόριο και συνεργασία, συναλλαγές, πολλές από αυτές, και με τα δύο έθνη, εφόσον ζουν ειρηνικά», δήλωσε ο Τραμπ μετά την υπογραφή.

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε συμφωνία αμοιβαίου εμπορίου με την Καμπότζη καθώς και συμφωνία με την Ταϊλάνδη για κρίσιμης σημασίας ορυκτά.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ θα υπογράψει επίσης συμφωνία για κρίσιμης σημασίας ορυκτά με τη Μαλαισία στη διάρκεια της Συνόδου.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο, οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμακώσεις σε έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο εάν συζητήθηκαν οι σπάνιες γαίες στις συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν το Σάββατο, ο κορυφαίος διαπραγματευτής των ΗΠΑ για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, δήλωσε ότι συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης της εκεχειρίας στα εμπορικά μέτρα. «Νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου οι ηγέτες θα έχουν μια πολύ παραγωγική συνάντηση», δήλωσε ο Γκριρ. Ο ασφυκτικός έλεγχος της Κίνας στις παγκόσμιες προμήθειες σπάνιων γαιών βρίσκεται στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων και η Ουάσινγκτον έχει επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Αισιοδοξία για συνάντηση με Σι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου στο περιθώριο μιας συνόδου κορυφής στην Ασία, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος. Η συνάντηση μεταξύ του Σι και του Τραμπ ήταν στα σκαριά εδώ και εβδομάδες, αλλά αμφισβητήθηκε καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συνέχισαν να αυξάνονται. Θα είναι η πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση και για τους δύο ηγέτες από την επιστροφή του Τραμπ στην εξουσία. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να επιβάλει επιπλέον δασμούς 100% στα κινεζικά προϊόντα από τον Νοέμβριο, εάν η Κίνα δεν άρει τους αυστηρότερους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών της.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, επιβεβαίωσε τη συνάντηση σε ενημέρωση την Πέμπτη. Η διμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (Apec), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου φέτος στην πόλη Γκιόνγκτζου, στην ανατολική Νότια Κορέα. «Έχουμε προγραμματίσει μια αρκετά μεγάλη συνάντηση», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Τραμπ. «Μπορούμε να λύσουμε μαζί πολλές από τις αμφιβολίες και τα ερωτήματά μας και τα τεράστια πλεονεκτήματά μας». Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι κάτι θα λειτουργήσει.

Ο υπουργός Εμπορίου της Κίνας, Γουάνγκ Γουεντάο, εξέφρασε την αισιοδοξία του την Παρασκευή για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι προηγούμενοι γύροι συνομιλιών έδειξαν ότι «είναι απολύτως εφικτό να βρεθούν λύσεις στις ανησυχίες ο ένας του άλλου» και «να προωθηθεί η υγιής, σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ». Ο Τραμπ πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε Μιούνγκ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του και να συμμετάσχει σε δείπνο εργασίας για τους ηγέτες.

Μαρκ Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν την Ταϊβάν

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απέκλεισε το Σάββατο οποιοδήποτε ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Ταϊβάν για να εξασφαλίσουν τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο με την Κίνα, την οποία επιδιώκει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος που αναμένεται να συναντηθεί με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, στο περιθώριο συνόδου στη Νότια Κορέα, δήλωσε πως ελπίζει να κλειστεί συμφωνία «για όλα τα θέματα», κυρίως για το εμπόριο.

«Η Ταϊβάν ανησυχεί για πολλά ζητήματα, και δικαίως, εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρίσκεται», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στην πτήση από το Ισραήλ στο Κατάρ.

Πάντως «αν αυτό που ανησυχεί τον κόσμο είναι πως θα εξασφαλίσουμε συμφωνία για το εμπόριο ή για προτιμησιακή μεταχείριση με αντάλλαγμα την εγκατάλειψη της Ταϊβάν», κανένας στην αμερικανική κυβέρνηση «δεν σκέφτεται κάτι τέτοιο», διαβεβαίωσε.

Παρότι οι ΗΠΑ επισήμως δεν αναγνωρίζουν διπλωματικά την Ταϊβάν, αλλά την Κίνα, κι αποφεύγουν γενικά να χαρακτηρίζουν ανεξάρτητη τη νήσο, παραμένουν επί δεκαετίες ο βασικός προμηθευτής της ως προς τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αφήνουν πάντα ανοικτό, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολιτικής «στρατηγικής αμφισημίας», το ενδεχόμενο να την υπερασπιστούν αν δεχτεί επίθεση από το Πεκίνο, που τη θεωρεί κινεζική επαρχία.

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αντιφατικά μηνύματα για τη δέσμευσή του στην υπεράσπιση της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2024, την παρουσίασε σε κάποιες περιπτώσεις ως ανταγωνιστή της χώρας του σε οικονομικό και ιδίως τεχνολογικό επίπεδο.

Εξάλλου, πρόσφατα έλεγε ότι δεν νομίζει πως η Κίνα έχει στην πραγματικότητα πρόθεση να προχωρήσει σε εισβολή στην Ταϊβάν, εν μέρει λόγω αυτής που παρουσίασε ως καλή προσωπική σχέση του με τον κινέζο πρόεδρο Σι.