Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα

Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί σωστά, με αποτέλεσμα να παρασύρει όχημα περιπολίας και να σκοτωθούν οι δύο επιβαίνοτες του οχήματος.

Δύο νεκρούς άφησε πίσω του το αεροπορικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ.

Συγκεκριμένα, εμπορικό αεροσκάφος της πτήσης EK9788 της Emirates που ερχόταν από το Ντουμπάι, κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του, ξέφυγε από τον διάδρομο και κατέληξε στη θάλασσα.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προσγείωσης, το αεροπλάνο συγκρούστηκε με όχημα περιπολίας του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα το θάνατο των δύο εργαζομένων που επέβαιναν στο όχημα.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος του αεροσκάφους επιβίωσαν της σύγκρουσης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο θανατηφόρα αεροπορικά δυστυχήματα στο Χονγκ Κονγκ τα τελευταία χρόνια – το διεθνές αεροδρόμιο του οποίου διατηρεί γενικά καλό ιστορικό ασφάλειας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό καθώς τίθενται ερωτήματα σχετικά με την πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος κατά την προσγείωσή του.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου δήλωσαν ότι έδωσαν τις σωστές οδηγίες στο αεροσκάφος και ότι υπάρχουν σήμανση και ενδείξεις στον διάδρομο για την καθοδήγηση των αεροσκαφών.

Ο διευθυντής επιχειρήσεων του αεροδρομίου, Στίβεν Γιού, ανέφερε ότι το όχημα περιπολίας κινούνταν εκείνη την ώρα σε δρόμο έξω από την περίφραξη του διαδρόμου «σε ασφαλή απόσταση από τον διάδρομο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος εκτράπηκε από τον διάδρομο, έσπασε την περίφραξη και συγκρούστηκε με το όχημα, σπρώχνοντάς το στη θάλασσα.

Τόνισε ότι το όχημα «σίγουρα δεν μπήκε στον διάδρομο».

«Κανονικά το αεροπλάνο δεν θα έπρεπε να στραφεί προς τη θάλασσα», είπε σε συνέντευξη Τύπου λίγες ώρες μετά το συμβάν, προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου κατά την προσγείωση.

Δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν τις σορούς των επιβαινόντων του οχήματος στη θάλασσα.

Τα δύο θύματα του προσωπικού εδάφους ήταν ηλικίας 30 και 41 ετών και είχαν επτά και δώδεκα χρόνια εμπειρίας αντίστοιχα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Γραφείο Μεταφορών του Χονγκ Κονγκ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατό τους και ευχήθηκε συλληπητήρια στις οικογένειές τους.

Σε δήλωσή του στο BBC, εκπρόσωπος της Emirates ανέφερε ότι το αεροσκάφος «υπέστη ζημιές κατά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ» και πρόσθεσε: «Το πλήρωμα είναι ασφαλές και δεν υπήρχε φορτίο στο αεροσκάφος».

Επίσης ανέφερε ότι το Boeing 747-481 ήταν μισθωμένο από την τουρκική εταιρεία Act Airlines. Σύμφωνα με την συμφωνία η τουρκική εταιρεία παρείχε στην Emirates το αεροσκάφος, το πλήρωμα και την ασφάλιση.

Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος άνοιξαν τις θύρες έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τη συντριβή. Εντοπίστηκαν από πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά και διασώθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι εικόνες δείχνουν ότι το αεροσκάφος έχει σπάσει στα δύο, με μέρος της ατράκτου να βρίσκεται βυθισμένο στο νερό και με εμφανείς μεγάλες ρωγμές.

A cargo plane from Dubai skidded off the runway into the sea while landing at Hong Kong International Airport, with local media reporting two deaths https://t.co/P296eVcQ98 pic.twitter.com/ToQ8WArF9q — Reuters (@Reuters) October 20, 2025

Τουλάχιστον μία τσουλήθρα έκτακτης ανάγκης λειτούργησε με επιτυχία.

Ένας αξιωματικός της αστυνομίας δήλωσε στα μέσα ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο ποινικής έρευνας.

Αξιωματούχος της Αρχής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων του Χονγκ Κονγκ (AAIA) δήλωσε ότι εξακολουθούν να προσπαθούν να εντοπίσουν τον καταγραφέα πτήσης και τον καταγραφέα φωνής του πιλοτηρίου – γνωστούς και ως «μαύρα κουτιά» – από τη θάλασσα.

Ο διάδρομος που επηρεάστηκε θα παραμείνει κλειστός για το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά οι άλλοι δύο διάδρομοι του αεροδρομίου παραμένουν σε λειτουργία.

Τουλάχιστον 11 προγραμματισμένες πτήσεις φορτίου προς το Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ ακυρώθηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής Αεροδρομίου.

Πρόκειται για το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό στο αεροδρόμιο από τότε που μεταφέρθηκε από το Kai Tak στο Chek Lap Kok τον Ιούλιο του 1998.

Τον Αύγουστο του 1999, πτήση επιβατών της China Airlines συνετρίβη κατά την προσγείωση κατά τη διάρκεια τυφώνα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρία άτομα.