Εργατικό δυστύχημα με 16 νεκρούς στο Μπαγκλαντές [εικόνες]

Κατέρρευσαν οι συγγενείς των θυμάτων που έψαχναν αγωνιωδώς τα αγαπημένα τους πρόσωπα • «Τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν επειδή η πόρτα της στέγης ήταν κλειδωμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας

Ένα τοξικό αέριο και μία πόρτα που, ούσα κλειδωμένη, εμπόδιζε την πρόσβαση σε μια στέγη, οδήγησαν στους περισσότερους θανάτους σε καταστροφική πυρκαγιά η οποία σημειώθηκε σε εργοστάσιο ενδυμάτων στο Μπαγκλαντές και σε έναν παρακείμενο χώρο αποθήκευσης χημικών, όπως δήλωσε την Τετάρτη αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το εργατικό δυστύχημα, που προκάλεσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον κρίσιμο τραυματισμό αρκετών άλλων, υπογραμμίζει τις φτωχές επιδόσεις του Μπαγκλαντές στην ασφάλεια των εργοστασίων, παρά τις βελτιώσεις που επήλθαν έπειτα από συμβάντα το 2012 και 2013 τα οποία είχαν στρέψει την προσοχή παγκοσμίως στις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.

Πυκνός καπνός υψωνόταν από την απανθρακωμένη δομή εν μέσω των επιχειρήσεων των πυροσβεστών μία ημέρα μετά την πυρκαγιά στον τρίτο όροφο ενός τετραώροφου κτηρίου στην πρωτεύουσα Ντάκα. «Τα θύματα δεν μπόρεσαν να διαφύγουν επειδή η πόρτα της στέγης ήταν κλειδωμένη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Τάλια Μπιν Τζασμίν. «Οι περισσότεροι πέθαναν από εισπνοή τοξικού αερίου μάλλον παρά από εγκαύματα». «Υπάρχει ακόμη καπνός λόγω των αποθηκευμένων χημικών, και οι τοξικοί καπνοί καθιστούν δύσκολο να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά», προσέθεσε.

AP Photo

Δεκάδες συγγενείς περίμεναν έξω από το μαυρισμένο κτήριο, ορισμένοι κρατώντας φωτογραφίες των αγνοουμένων. Η ταυτοποίηση των σορών, πολλές από τις οποίες είναι απανθρακωμένες, διενεργείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ντάκα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της πυρκαγιάς και να ταυτοποιηθούν οι υπαίτιοι για τα κενά ασφαλείας. Πολλοί εργάτες σε εργοστάσια ενδυμάτων σε κοντινή απόσταση, αισθάνθηκαν αδιαθεσία από την εισπνοή του καπνού που κάλυψε το σημείο στην περιοχή Μιρπούρ της πρωτεύουσας. Οι αρχές διέταξαν αργότερα το προσωρινό κλείσιμο όλων των εργοστασίων, ως προσωρινό μέτρο. Πολλά μικρά εργοστάσια και αποθήκες στο Μπαγκλαντές λειτουργούν με ελάχιστη εποπτεία, αν και οι συνθήκες στη βιομηχανία ενδυμάτων έχουν βελτιωθεί μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε το 2012 στο εργοστάσιο της Tazreen Fashions και την κατάρρευση, το 2013, του Rana Plaza, που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 1.200 εργατών.

Το Μπαγκλαντές, η δεύτερη παγκοσμίως χώρα εξαγωγής ενδυμάτων, τροφοδοτεί μεγάλα καταστήματα λιανικής, απασχολεί τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους και παράγει προϊόντα αξίας περίπου 40 δισ. δολάρια ετησίως, το ένα δέκατο και πλέον του ΑΕΠ. Οι πυρκαγιές είναι συνηθισμένες στην πυκνοκατοικημένη Ντάκα και προκαλούνται συχνά από ελαττωματική καλωδίωση, διαρροές αερίου ή επικίνδυνη αποθήκευση χημικών.