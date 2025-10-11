Σεισμός 6 βαθμών μετά τις δύο φονικές δονήσεις στις Φιλιππίνες

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών την Παρασκευή.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.
Πολλοί κάτοικοι στις ακτές της νήσου Μιντανάο πέρασαν τη νύχτα της Παρασκευής στο ύπαιθρο, εξαιτίας του φόβου πως θα θάβονταν αν κατέρρεαν κτίσματα, εξαιτίας μετασεισμών, έπειτα από τους δυο σεισμούς, 7,4 και 6,7 βαθμών. Οι αρχές των Φιλιππίνων κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και λένε πως ακόμη αποτιμούν την έκταση των ζημιών.
