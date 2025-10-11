Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.2° 19.1°
4 BF
56%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.6° 16.9°
5 BF
50%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
20°C
20.5° 18.0°
1 BF
68%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
63%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
2 BF
82%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.7° 15.7°
1 BF
55%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
12°C
12.4° 12.4°
3 BF
44%
Αγρίνιο
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 18.3°
1 BF
77%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 18.6°
3 BF
64%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.9° 17.7°
3 BF
62%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
56%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.4° 19.7°
2 BF
49%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
83%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
42%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.0° 19.0°
1 BF
62%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.8°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.0° 19.8°
2 BF
48%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.7° 16.3°
2 BF
50%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
16°C
15.8° 15.8°
2 BF
57%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
13°C
13.0° 13.0°
0 BF
60%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
seismografos
dreamstime

Σεισμός 6 βαθμών μετά τις δύο φονικές δονήσεις στις Φιλιππίνες

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στα ανοιχτά των νότιων ακτών των Φιλιππίνων, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο γεωλογικών μελετών των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), έπειτα από δύο σεισμικές δονήσεις 7,4 και 6,7 βαθμών την Παρασκευή.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 59 χιλιομέτρων και σε απόσταση 10 χλμ. από την πόλη Καγκουάιτ, στην επαρχία Σουριγκάο ντελ Σουρ, σύμφωνα με το USGS.

Πολλοί κάτοικοι στις ακτές της νήσου Μιντανάο πέρασαν τη νύχτα της Παρασκευής στο ύπαιθρο, εξαιτίας του φόβου πως θα θάβονταν αν κατέρρεαν κτίσματα, εξαιτίας μετασεισμών, έπειτα από τους δυο σεισμούς, 7,4 και 6,7 βαθμών. Οι αρχές των Φιλιππίνων κάνουν λόγο για αρκετούς νεκρούς και λένε πως ακόμη αποτιμούν την έκταση των ζημιών.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σεισμός 6 βαθμών μετά τις δύο φονικές δονήσεις στις Φιλιππίνες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual