Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στις Φιλιππίνες από τον εφιάλτη του σεισμού

Δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για τσουνάμι • Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα και για για εκτεταμένες ζημιές.

Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι στις Φιλιππίνες μετά τον τεράστιο σεισμό ύψους 7,4 βαθμών ρίχτερ που «χτύπησε» τη χώρα τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Παρασκευής.

People rush to the streets for safety as 7.4-magnitude earthquake hits Manay, Davao Oriental in the Phillippines pic.twitter.com/PGOrgOE7XS — Re:Flex (@re_flex_world) October 10, 2025

Οι πολίτες της χώρας έζησαν τον εφιάλτη 11 μόλις μέρες μετά τον φονικό σεισμό που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ σχετική προειδοποίηση ήρε και η Ινδονησία για τις περιοχές Βόρειο Σουλαουέζι και Παπούα.

Ο ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, με προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.