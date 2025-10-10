Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στις Φιλιππίνες από τον εφιάλτη του σεισμού

Έληξε ο συναγερμός για τσουνάμι στις Φιλιππίνες μετά τον τεράστιο σεισμό ύψους 7,4 βαθμών ρίχτερ που «χτύπησε» τη χώρα τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Παρασκευής.
Οι πολίτες της χώρας έζησαν τον εφιάλτη 11 μόλις μέρες μετά τον φονικό σεισμό που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.
Το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο των Φιλιππίνων ήρε την προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ σχετική προειδοποίηση ήρε και η Ινδονησία για τις περιοχές Βόρειο Σουλαουέζι και Παπούα.
Ο ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων, με προειδοποιήσεις για τσουνάμι στην ίδια τη νησιωτική χώρα και σε γειτονικά κράτη κι εκκλήσεις στον πληθυσμό να απομακρυνθεί από τις ακτές και να πάει σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.
Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.
Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.
