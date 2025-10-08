Το ινδικό σιρόπι για τον βήχα ανησυχεί τον ΠΟΥ - 17 παιδιά νεκρά

Το Νέο Δελχί έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα κατά της παρασκευάστριας εταιρείας • Ζητούνται εξηγήσεις για το εάν το προϊόν έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί διευκρινίσεις από το Νέο Δελχί για το αν ένα σιρόπι για τον βήχα, που συνδέεται με θανάτους παιδιών στην Ινδία, έχει εξαχθεί σε άλλες χώρες, όπως δήλωσε σήμερα στο Reuters η υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι θα αξιολογήσει την ανάγκη έκδοσης Παγκόσμιου Συναγερμού για Ιατρικά Προϊόντα σχετικά με το σιρόπι Coldrif αφού λάβει επίσημη επιβεβαίωση από τις ινδικές αρχές.

Τον τελευταίο μήνα έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 17 θάνατοι παιδιών, μικρότερων των πέντε ετών, έπειτα από χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου, το οποίο περιείχε διαιθυλενογλυκόλη (ουσία που χρησιμοποιείται ως διαλύτης, ως αντιψυκτικό και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές σε ποσότητα σχεδόν 500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στη χώρα έχει ξεκινήσει ήδη ποινική έρευνα εις βάρος της παρασκευάστριας εταιρείας, ενώ, πλέον, μένει να διευκρινιστεί εάν το σιρόπι έχει βγει και από τα σύνορα της χώρας.

Γνωστή ως «το παγκόσμιο φαρμακείο», η Ινδία υφίσταται εξονυχιστικούς ελέγχους για την ποιότητα των εξαγωγών φαρμάκων της και τα σιρόπια της για τον βήχα έχουν συνδεθεί με θανάτους στο Καμερούν, την Γκάμπια και το Ουζμπεκιστάν τα τελευταία χρόνια.

Εις βάρος της παρασκευάστριας εταιρείας, της Sresan Pharma, με έδρα το κρατίδιο της νότιας Ινδίας Ταμίλ Νάντου, ξεκίνησε ποινική έρευνα, ενώ η ίδια διαδικασία κινήθηκε και εις βάρος ενός γιατρού, ο οποίος είχε χορηγήσει τη συνταγή σε ορισμένα από τα παιδιά που πέθαναν.

«Ο γιατρός που έγραψε τη συνταγή συνελήφθη», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANI ο Ρατζέντρα Σούκλα, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μάντια Πραντές και πρόσθεσε ότι ξεκίνησε ποινική δίωξη εις βάρος του εργοστασίου.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, νόθευση φαρμάκων και παρασκευή, πώληση και διανομή προϊόντων κατά παράβαση του Νόμου περί Φαρμάκων και Καλλυντικών.

Ρυθμιστικά μέτρα έχουν επίσης ληφθεί εις βάρος μιας μονάδας της εταιρείας, ανακοίνωσε το υπουργείο χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες, ενώ ο Κεντρικός Οργανισμός Ελέγχου Προδιαγραφών των Φαρμάκων σύστησε την ανάκληση της άδειας του εργοστασίου.

Η Ινδία προμηθεύει το 40% των γενόσημων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ, το 25% όλων αυτών που χρησιμοποιούνται στη Βρετανία και περισσότερο από το 90% όλων των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε πολλές αφρικανικές χώρες, σύμφωνα με την ινδική ρυθμιστική αρχή.