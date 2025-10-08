Ο Πούτιν στηρίζει τον Σι για πιθανή εισβολή στην Ταϊβάν

Μια σοβαρότατη διάσταση της όλο και πιο στενής στρατιωτικής συνεργασίας Ρωσίας-Κίνας αποκάλυψε έρευνα της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Royal United Services Institute (RUSI).

Η Μόσχα στηρίζει εμπράκτως την πολεμική μηχανή του Πεκίνου στη ζοφερή προοπτική μιας μελλοντικής κινεζικής εισβολής στην Ταϊβάν για την ανακατάληψη του νησιού στο οποίο προσέφυγαν το 1949 οι ηττημένοι εθνικιστές του κινεζικού εμφυλίου.

Σύμφωνα με απόρρητα ρωσικά έγγραφα τα οποία ήρθαν σε γνώση ερευνητών του RUSI, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σε συνεργασία με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, έχει δώσει το πράσινο φως για να εκπαιδευτούν κρυφά κινεζικές μονάδες από Ρώσους.

Μεταξύ άλλων, οι Ρώσοι δείχνουν στους Κινέζους πώς να κάνουν ρίψεις από αέρος όχι μόνο πάνοπλων αλεξιπτωτιστών, αλλά και αρμάτων μάχης, μονάδων πυροβολικού και άλλων βαρέων οχημάτων τα οποία προσγειώνονται με ειδικά αλεξίπτωτα.

Οπως μεταδίδει το CNN, συνεργεία του RUSI με τη συνδρομή του Ουκρανού Ολεξάντρ Ντανίλιουκ, ειδικού σε θέματα αντικατασκοπίας, «ακτινογράφησαν» περίπου 800 διαβαθμισμένα έγγραφα, προϊόντα διαδικτυακής υποκλοπής από κάποιους χάκερ.

Σε ρωσική τοποθεσία που δεν κατονομάζεται στο ρεπορτάζ, τουλάχιστον ένα τάγμα Κινέζων αλεξιπτωτιστών (έως χίλιοι άνδρες) εκπαιδεύτηκε συστηματικά από Ρώσους σε συνθήκες προσομοίωσης της ενδοχώρας της Ταϊβάν.

Ενα πράγμα είναι ολοφάνερο στους χάρτες των Κινέζων στρατηγών: η επιχείρηση-αστραπή για την κατάληψη της κεντρικής νήσου Φορμόζας και των άλλων μικρότερων νήσων του συμπλέγματος της Ταϊβάν πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις 72 ώρες. Κι αυτό για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους στην περιοχή: η Νότια Κορέα, οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Το RUSI θεωρείται «η παλαιότερη δεξαμενή σκέψης στον κόσμο για την άμυνα και την ασφάλεια» και έχει τις ρίζες του σε μια ομάδα ειδικών συμβούλων την οποία συγκρότησε το 1831 ο δούκας του Ουέλινγκτον, με έδρα το Γουάιχολ στο Λονδίνο.

Ταυτόχρονα η Κίνα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια την κατασκευή πυραύλων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, τοποθετώντας πολλούς από αυτούς σε νεότευκτες στρατιωτικές βάσεις, στις κινεζικές ακτές απέναντι από την Ταϊβάν.

Η Κίνα ασκεί καθημερινή πίεση από αέρα και θάλασσα στην Ταϊβάν, στέλνοντας το μήνυμα ότι μπορεί να την περικυκλώσει και να την αποκόψει από τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο το τρίτο και πιο σύγχρονο κινεζικό αεροπλανοφόρο, το Φουτζιάν, διέπλευσε επιδεικτικά το στενό της Ταϊβάν, τη θαλάσσια περιοχή που τη χωρίζει από την Κίνα και έχει πλάτος μόλις 180 χιλιομέτρων. Επισήμως το Φουτζιάν «έκανε δοκιμές επιστημονικής έρευνας και εκπαιδευτικές αποστολές στη Νότια Σινική Θάλασσα».

Από τον Δεκέμβριο του 2008 έχει αποκατασταθεί η αεροπορική σύνδεση Κίνας-Ταϊβάν και, εν μέρει, έχουν αναπτυχθεί οι εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών.

Με την ονομασία «Δημοκρατία της Κίνας» μόλις 11 κράτη και το Βατικανό αναγνωρίζουν ως ανεξάρτητο κράτος την Ταϊβάν. Η νησιωτική χώρα έχει 22,5 εκατομμύρια κατοίκους, δεν συμμετέχει στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς, αλλά διατηρεί στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και πολλά κράτη της Ευρώπης.