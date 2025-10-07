Οι δικτάτορες της Μιανμάρ σκότωσαν 40 πολίτες που διαδήλωσαν εναντίον τους

Ο στρατός της Μιανμάρ βομβάρδισε τη Δευτέρα ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να διαδηλώσει κατά της δικτατορίας της χώρας, αξιοποιώντας τις εκτάκτως επιτρεπτές δημόσιες συγκεντρώσεις λόγω της βουδιστικής Γιορτής του Φωτός. Αποτέλεσμα των βομβαρδισμών να σκοτωθούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως δήλωσαν ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ένας αυτόπτης μάρτυρας. Η Διεθνής Αμνηστία, που αναφέρεται σε αυτήν την επίθεση σε μια ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για 17-20 νεκρούς.

Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Τσάουνγκ Ου, στην κεντρική Μιανμάρ, για αυτήν τη μεγάλη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της βουδιστικής νηστείας. Ο στρατός βομβάρδισε την διαδήλωση που ακολούθησε, όπως ανέφερε μία γυναίκα μέλος της επιτροπής της γειτονικής κοινότητας Μονίουα, που οργάνωσε το φεστιβάλ. Η γυναίκα αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη γιορτή αλλά και για να διαδηλώσει κατά των πραξικοπηματιών «Η επιτροπή σήμανε συναγερμό και περίπου το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων πρόλαβε να φύγει», προσέθεσε. «Οι άνθρωποι κρατούσαν κεριά και, την επόμενη στιγμή, ήταν πεσμένοι στο έδαφος, κατακρεουργημένοι. Μικρά παιδιά κομματιάστηκαν», περιέγραψε η γυναίκα, που δεν βρισκόταν στο σημείο αλλά παραβρέθηκε την Τρίτη στις κηδείες των θυμάτων.

Επίσης ένας μάρτυρας, κάτοικος του Τσάουνγκ Ου, επιβεβαίωσε τον απολογισμό θυμάτων. Όπως είπε, οι άνθρωποι προσπάθησαν να τρέξουν όταν αντιλήφθηκαν ότι ένα αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους, και ότι έριξε δύο βόμβες. Ο μάρτυρας είπε ότι την Τρίτη κήδεψε εννέα φίλους του.

Τον ίδιο απολογισμό θυμάτων επαλήθευσε και ένα τοπικό Μέσο Ενημέρωσης.

Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε γύρω στις 19.00 ώρα Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80. Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η επίθεση αυτή «θα πρέπει να αποτελέσει το σήμα συναγερμού που δείχνει ότι οι πολίτες στη Μιανμάρ χρειάζονται κατεπειγόντως προστασία». «Η διεθνής κοινότητα ίσως ξέχασε τον πόλεμο στη Μιανμάρ, ο στρατός όμως επωφελείται από τη μείωση της προσοχής για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, χωρίς καμία τιμωρία» ανέφερε ο Τζο Φρίμαν, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε σχετική ανακοίνωσή του.