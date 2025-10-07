Οι δικτάτορες της Μιανμάρ σκότωσαν 40 πολίτες που διαδήλωσαν εναντίον τους

Ο στρατός της Μιανμάρ βομβάρδισε τη Δευτέρα ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να διαδηλώσει κατά της δικτατορίας της χώρας, αξιοποιώντας τις εκτάκτως επιτρεπτές δημόσιες συγκεντρώσεις λόγω της βουδιστικής Γιορτής του Φωτός. Αποτέλεσμα των βομβαρδισμών να σκοτωθούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, όπως δήλωσαν ένα μέλος της οργανωτικής επιτροπής και ένας αυτόπτης μάρτυρας. Η Διεθνής Αμνηστία, που αναφέρεται σε αυτήν την επίθεση σε μια ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για 17-20 νεκρούς.
Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί το βράδυ της Δευτέρας στο Τσάουνγκ Ου, στην κεντρική Μιανμάρ, για αυτήν τη μεγάλη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος της βουδιστικής νηστείας. Ο στρατός βομβάρδισε την διαδήλωση που ακολούθησε, όπως ανέφερε μία γυναίκα μέλος της επιτροπής της γειτονικής κοινότητας Μονίουα, που οργάνωσε το φεστιβάλ. Η γυναίκα αυτή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, είπε ότι το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη γιορτή αλλά και για να διαδηλώσει κατά των πραξικοπηματιών «Η επιτροπή σήμανε συναγερμό και περίπου το ένα τρίτο των συγκεντρωμένων πρόλαβε να φύγει», προσέθεσε. «Οι άνθρωποι κρατούσαν κεριά και, την επόμενη στιγμή, ήταν πεσμένοι στο έδαφος, κατακρεουργημένοι. Μικρά παιδιά κομματιάστηκαν», περιέγραψε η γυναίκα, που δεν βρισκόταν στο σημείο αλλά παραβρέθηκε την Τρίτη στις κηδείες των θυμάτων.
Επίσης ένας μάρτυρας, κάτοικος του Τσάουνγκ Ου, επιβεβαίωσε τον απολογισμό θυμάτων. Όπως είπε, οι άνθρωποι προσπάθησαν να τρέξουν όταν αντιλήφθηκαν ότι ένα αεροσκάφος πετούσε από πάνω τους, και ότι έριξε δύο βόμβες. Ο μάρτυρας είπε ότι την Τρίτη κήδεψε εννέα φίλους του.
Τον ίδιο απολογισμό θυμάτων επαλήθευσε και ένα τοπικό Μέσο Ενημέρωσης.
Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε γύρω στις 19.00 ώρα Μιανμάρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 80. Η Διεθνής Αμνηστία σχολίασε ότι η επίθεση αυτή «θα πρέπει να αποτελέσει το σήμα συναγερμού που δείχνει ότι οι πολίτες στη Μιανμάρ χρειάζονται κατεπειγόντως προστασία». «Η διεθνής κοινότητα ίσως ξέχασε τον πόλεμο στη Μιανμάρ, ο στρατός όμως επωφελείται από τη μείωση της προσοχής για να διαπράξει εγκλήματα πολέμου, χωρίς καμία τιμωρία» ανέφερε ο Τζο Φρίμαν, ερευνητής της Διεθνούς Αμνηστίας, σε σχετική ανακοίνωσή του.
SHRF reports extrajudicial kills and rapes by Myanmar junta troops in Kyaukme Township— Burma News International (@bnionline1) October 7, 2025
On 6 October, the Shan Human Rights Foundation (SHRF) released a human rights update concerning extrajudicial killings and rapes by Myanmar junta troops during its operations to take Kyaukme… pic.twitter.com/y13cQ3lgkR
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας