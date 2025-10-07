Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.9° 14.7°
3 BF
78%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.6° 13.2°
5 BF
62%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
18.0° 13.8°
1 BF
75%
Ιωάννινα
Αραιές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
2 BF
51%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
94%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
53%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
10°C
10.4° 10.4°
4 BF
46%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
2 BF
59%
Ηράκλειο
Ασθενείς βροχοπτώσεις
22°C
21.8° 20.5°
5 BF
49%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
18°C
18.3° 18.2°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
20.4° 20.4°
3 BF
64%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.7° 17.7°
3 BF
59%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
4 BF
56%
Λάρισα
Αραιές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
48%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.8° 17.3°
2 BF
52%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.8°
5 BF
63%
Χαλκίδα
Ψιχάλες μικρής έντασης
15°C
16.1° 14.8°
2 BF
72%
Καβάλα
Ψιχάλες
13°C
13.3° 12.7°
2 BF
85%
Κατερίνη
Αραιές νεφώσεις
14°C
14.2° 14.2°
4 BF
67%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
60%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
seismografos
© Petrovich11 | Dreamstime.com

Iσχυρός σεισμός στην Παπούα Νέα Γουινέα

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn. gr
Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό

Σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα κοντά στην Λάε, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Παπούα Νέα Γουινέα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Η αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας Μίλντρεντ Ονγκίγκε δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ότι «πολύ ισχυρός» σεισμός έγινε αισθητός. «Ήταν πριν από λίγο οπότε δεν έχουμε άλλες λεπτομέρειες για ζημιές αλλά ανησυχούμε», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό, που είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 26 χιλιομέτρων από την πόλη Λάε, που έχει πληθυσμό άνω των 76.000 κατοίκων και βρίσκεται στην επαρχία Μορόμπε της χώρας, σύμφωνα με το USGS. Η Παπούα Νέα Γουινέα βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δακτυλίδι της Φωτιάς», μια περιοχή υψηλής σεισμικής δραστηριότητας.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Iσχυρός σεισμός στην Παπούα Νέα Γουινέα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual