Κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία: Αυξάνεται η μακάβρια λίστα των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του σχολείου στην Ινδονησία έχει ανέλθει σε 65, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Αρχές τη Δευτέρα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες κάτω από τα ερείπια, επτά ημέρες μετά το τραγικό συμβάν.

Τσιμεντένιοι τοίχοι και δάπεδα κατέρρευσαν πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπους κυρίως έφηβους στο ισλαμικό οικοτροφείο Αλ Xοζίνι στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβα στις 30 Σεπτεμβρίου. Οι περισσότεροι κατάφεραν να διαφύγουν.

Ο Μοχάμεντ Σάφι, επικεφαλής της υπηρεσίας ερευνών και διάσωσης της Ινδονησίας, δήλωσε ότι βρέθηκαν περισσότερες σοροί, αυξάνοντας τον επιβεβαιωμένο αριθμό των νεκρών σε 65.

Δεν έχει υπολογιστεί ακόμα ο αριθμός των αγνοουμένων

Παραμένει ασαφές πόσα άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο Σάφι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι επιχειρήσεις έρευνας θα συνεχιστούν έως ότου οι διασώστες «βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν άλλα θύματα».

Οι Αρχές της χώρας ανέφεραν ότι η αιτία της κατάρρευσης ήταν οι κατασκευαστικές εργασίες στους επάνω ορόφους, τις οποίες τα θεμέλια του σχολείου δεν μπορούσαν να αντέξουν.

Βίντεο που μοιράστηκε η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης έδειχνε τους διασώστες να μεταφέρουν πορτοκαλί σάκους με σορούς από τα ερείπια.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου θρησκευτικών υποθέσεων, σε ολόκληρη την Ινδονησία υπάρχουν περίπου 42.000 ισλαμικά σχολικά κτήρια, γνωστά τοπικά ως pesantren.

Ωστόσο, μόνο 50 από αυτά διαθέτουν οικοδομική άδεια, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού δημοσίων έργων Ντόντι Χανγκόντο που μεταδόθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή.

Δεν είναι σαφές εάν το Αλ Xοζίνι διέθετε οικοδομική άδεια.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη καταστροφή στην Ινδονησία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τον Μπούντι Ιραουάν, υποδιευθυντή της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο αχανές αρχιπέλαγος διαρκούν κατά κανόνα μια εβδομάδα, όμως οι αρχές μπορεί να τις παρατείνουν, αν υπάρχουν ενδείξεις πως μπορεί να βρεθούν κι άλλα θύματα.

Οικογένειες αγνοούμενων δέχτηκαν την Πέμπτη, 4/10 να χρησιμοποιηθούν βαριά μηχανήματα έργου, μετά την παρέλευση της «κρίσιμης περιόδου» 72 ωρών, έπειτα από την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης μειώνονται δραματικά.

Οι Aρχές αρχίζουν πλέον να στρέφουν την προσοχή τους στα αίτια της κατάρρευσης του κτηρίου, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι οι εργασίες δεν συμμορφώνονταν προς τους κανονισμούς.

Η χαλαρότητα στην εφαρμογή του οικοδομικού κανονισμού και η απουσία ελέγχων σε εργοτάξια εγείρουν γενικευμένες ανησυχίες για την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε κτίριο όπου βρισκόταν αίθουσα προσευχής στο δυτικό τμήμα της Ιάβας.