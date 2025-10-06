Καταστροφές και παράλυση σε Κίνα και Χόνγκ Κόνγκ από τον τυφώνα «Μάτμο»

Η Κίνα βρέθηκε στη δίνη του τυφώνα «Μάτμο», ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στις νότιες ακτές της Κίνας το απόγευμα της Κυριακής, αφού έκανε ένα τεράστιο πέρασμα από τη νησιωτική επαρχία της Χαϊναν.
Όπως μεταδίδει ο Guardian, o ισχυρός αυτός τυφώνας ανάγκασε περίπου 350 χιλ. κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς αντιμετώπισαν καταρρακτώδεις βροχές, προκαλώντας ακύρωση δρομολογίων στα πλοία αλλά και ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Χάικου Μεϊλάν.
Ο τυφώνας «Μάτμο» (ο 21ος τυφώνας της χρονιάς στη περιοχή), είχε ανέμους με ταχύτητα 151 χλμ/ώρα και έριξε πάνω από 50 χιλιοστά βροχής σε έξι ώρες στις πόλεις Τσονγκζού και Τσίνζου. Η πόλη Νάνινγκ είχε επίσης υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης.
Η καταιγίδα προκάλεσε την έκδοση κόκκινου συναγερμού υψηλού επιπέδου στην Κίνα, με εκτεταμένα προβλήματα στη Ζαντζιάνγκ, τα οποία οδήγησαν σε κλείσιμο επιχειρήσεων, συγκοινωνιών και δρόμων. Μάλιστα στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, 100 πτήσεις επηρεάστηκαν και άλλες 30 ακυρώθηκαν.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Σουζού, προκαλώντας άμεσες διακοπές ρεύματος σε τμήματα της περιοχής.
Καθώς ο τυφώνας Μάτμο κινείται προς την ενδοχώρα και το Βιετνάμ, αναμένεται να εξασθενήσει σε τροπική ύφεση με ανέμους 88 χλμ/ώρα, αλλά θα συνεχίσει να φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις. Το βόρειο Βιετνάμ ενδέχεται να αντιμετωπίσει 130-150 mm βροχής τη Δευτέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων. Το σύστημα αναμένεται να κινηθεί προς την επαρχία Γιουνάν στην Κίνα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν περαιτέρω ισχυρές βροχοπτώσεις.
