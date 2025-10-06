Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στο Έβερεστ - Έχουν παγιδευτεί περίπου 1.000 άτομα

Στιγμές αγωνίας περνούν σχεδόν 1.000 ορειβάτες στις απομονωμένες ανατολικές πλαγιές του Εβερεστ στο Θιβέτ, καθώς μεγάλη χιονοθύελλα πλήττει την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης των ανθρώπων.

Εκατοντάδες ντόπιοι και αρκετά σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για να καθαρίσουν το χιόνι που έχει αποκλείσει την πρόσβαση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο άνω των 4.900 μέτρων.

Τα κινεζικά μέσα ανέφεραν ότι ορισμένοι τουρίστες έχουν ήδη διασωθεί.

Η έντονη χιονόπτωση ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και εντάθηκε στις ανατολικές πλαγιές του Εβερεστ μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η ομάδα διάσωσης Blue Sky Rescue του Θιβέτ έλαβε κλήση για βοήθεια, καθώς υπήρχαν αναφορές για σκηνές ορειβατών που είχαν καταρρεύσει από το βάρος του χιονιού, ενώ ορισμένοι πεζοπόροι είχαν ήδη παρουσιάσει συμπτώματα υποθερμίας, όπως μετέδωσαν τα κινεζικά κρατικά μέσα.

Μέχρι τo απόγευμα, 350 ορειβάτες είχαν φτάσει με ασφάλεια στον μικρό οικισμό Κουντάνγκ (Qudang), ενώ είχε ήδη αποκατασταθεί επικοινωνία με περισσότερους από 200 ακόμη που παρέμεναν στην περιοχή.

«Ο καιρός φέτος δεν είναι φυσιολογικός. Ο οδηγός μας είπε ότι δεν είχε ξαναδεί τέτοιον καιρό τον Οκτώβριο. Και όλα συνέβησαν τόσο ξαφνικά», δήλωσε η Τσεν, μέλος μιας ομάδας 18 ατόμων που κατάφερε να φτάσει στο Κουντάνγκ.

Η ομάδα της Τσεν κατέβηκε από το βουνό σήμερα, έπειτα από μια εφιαλτική νύχτα με έντονη χιονόπτωση, κεραυνούς και αστραπές.

«Επιστρέφοντας στο χωριό, φάγαμε ένα γεύμα και επιτέλους ζεσταθήκαμε», είπε στο Reuters.

Οι υπόλοιποι ορειβάτες θα φτάσουν στο Κουντάνγκ σταδιακά, με τη συνοδεία και τη βοήθεια διασωστών που οργανώθηκαν από την τοπική κυβέρνηση, ανέφερε το CCTV.

Το όρος Εβερεστ είναι η ψηλότερη κορυφή του κόσμου, με ύψος πάνω από 8.849 μέτρα. Αν και χιλιάδες άνθρωποι επιχειρούν να φτάσουν στην κορυφή κάθε χρόνο, η ανάβαση θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη.