Ανείπωτη τραγωδία στις Φιλιππίνες από τον φονικό σεισμό με δεκάδες νεκρούς

Στους 69 ανέρχονται οι νεκροί ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 100 • Εκτιμάται πως ο τραγικός απολογισμός θα ανέβει και άλλο.

Τραγικός είναι ο απολογισμός του φονικού σεισμού ύψους 6,8 ρίχτερ που έπληξε τις Φιλιππίνες.

Όσο περνάει η ώρα, οι αρχές της χώρας αναθεωρούν προς τα πάνω τον αριθμό των νεκρών, με την τελευταία ενημέρωση να κάνει λόγο για 69 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ πάνω από 100 είναι οι τραυματίες.

Ο αναπληρωτής διοικητής της πολιτικής προστασίας Ράφι Αλεξάντρο δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης ότι ο αριθμός παραμένει «ρευστός», προϊδεάζοντας για αύξηση του αριθμού των νεκρών.

Ο σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε βόρεια της νήσου Σεμπού στις 21:59 (τοπική ώρα, 16:59 στην Ελλάδα), κατέστρεψε τουλάχιστον 22 κτίρια και προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές, αναφέρει η ενημέρωση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, οι οποίες δυσχεραίνονται από τους μετασεισμούς που συνεχίζονται.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.