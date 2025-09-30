Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025
Filippines_Seismos_1020_1
AP Photo

Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και καταρρεύσεις κτηρίων από το σεισμό [εικόνες+βίντεο]

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Η τοπική επαρχιακή διοίκηση ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτηρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημιές σε αρκετούς δρόμους χωριών

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου και η δόνηση καταγράφηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.59 ώρα Φιλιππίνων - 15.59 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας  θανάτους, τραυματισμούς, ζημίες σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.

AP Photo

«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.

Η επαρχιακή διοίκηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτήρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημίες σε αρκετούς δρόμους χωριών.

AP Photo

Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή». Πάντως το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και ότι «δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων».

AP Photo
Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και καταρρεύσεις κτηρίων από το σεισμό [εικόνες+βίντεο]

