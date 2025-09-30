Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και καταρρεύσεις κτηρίων από το σεισμό [εικόνες+βίντεο]

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες το βράδυ της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή βόρεια του νησιού Σέμπου και η δόνηση καταγράφηκε την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 21.59 ώρα Φιλιππίνων - 15.59 ώρα Ελλάδας, προκαλώντας θανάτους, τραυματισμούς, ζημίες σε κτήρια και δρόμους και διακοπές ρεύματος. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Καλάπε, στην επαρχία Μποχόλ που έχει περίπου 33.000 κατοίκους.
«Έχουμε πέντε επιβεβαιωμένους θανάτους», δήλωσε ο αστυνομικός Φελίπε Καμπάγκε της πόλης Σαν Ρεμίτζιο, προσθέτοντας ότι δεν έχει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων.
🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.— News.Az (@news_az) September 30, 2025
The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.
There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277
Η επαρχιακή διοίκηση του Σέμπου ανακοίνωσε την κατάρρευση ενός κτήρίου με καταστήματα και ενός σχολείου στη Μπανταγιάν, καθώς και ζημίες σε αρκετούς δρόμους χωριών.
Η τοπική σεισμολογική υπηρεσία προειδοποίησε νωρίτερα για πιθανή «μικρή άνοδο της στάθμης της θάλασσας» και προέτρεψε τους κατοίκους των κεντρικών νησιών Λέιτε, Σέμπου και Μπιλιράν «να μείνουν μακριά από την παραλία και να μην μεταβούν στην ακτή». Πάντως το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού δήλωσε ότι «δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι από αυτόν τον σεισμό» και ότι «δεν χρειάζεται η λήψη μέτρων».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας