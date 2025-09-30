Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
24.1° 21.7°
3 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.5° 23.2°
1 BF
38%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.0° 24.4°
2 BF
63%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
41%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
53%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
23°C
23.2° 23.2°
2 BF
53%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
1 BF
30%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
23°C
23.3° 23.3°
2 BF
55%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.8° 22.7°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
22°C
23.9° 21.6°
2 BF
62%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
3 BF
56%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.7° 20.7°
1 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
61%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
1 BF
36%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.4° 22.3°
3 BF
61%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
25.4° 24.8°
5 BF
61%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
23.8° 23.8°
2 BF
49%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.5° 20.3°
2 BF
75%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
23°C
22.5° 22.5°
3 BF
47%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
22°C
21.9° 21.9°
2 BF
48%
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2025

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn.gr
Το επίκεντρο περίπου 17 χλμ μακριά από την πόλη Μπόγκο, με εστιακό βάθος 10 χλμ.

Μεγάλη σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έπληξε την πόλη Μπόγκο στο Σεμπού των Φιλιππινών.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης και εστιακό βάθος δέκα χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Περισσότερα σε λίγο...

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

