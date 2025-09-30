Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Το επίκεντρο περίπου 17 χλμ μακριά από την πόλη Μπόγκο, με εστιακό βάθος 10 χλμ.

Μεγάλη σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έπληξε την πόλη Μπόγκο στο Σεμπού των Φιλιππινών.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο 17 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης και εστιακό βάθος δέκα χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Περισσότερα σε λίγο...