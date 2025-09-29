Αθήνα, 18°C
Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, 2025
AP Photo

Νεκροί και αγνοούμενοι από το πέρασμα του τυφώνα Μπουαλόι στο Βιετνάμ

ΑΣΙΑ/ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
efsyn. gr
Κατέστρεψε 245 σπίτια και προκάλεσε πλημμύρες σε 14.000 στρέμματα

Ο τυφώνας Μπουαλόι έπληξε σήμερα τις ακτές του Βιετνάμ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 11 άνθρωποι και 20 άλλοι να αγνοούνται καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι σφοδρές βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν διακοπή της ηλεκτροδότησης και πλημμύρες στους δρόμους προτού αποδυναμωθεί ο τυφώνας και κατευθυνθεί προς το Λάος.

Μεταξύ των θυμάτων, τουλάχιστον εννέα σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλο που προκλήθηκε από τον τυφώνα που σάρωσε τη βόρεια επαρχία Νιν Μπιν και από δύο άλλους ανεμοστρόβιλους στις βόρειες επαρχίες Ταν Χόα (βόρεια) και Χουέ (κέντρο), ανέφεραν σήμερα οι αρχές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Ο Μπουαλόι κινήθηκε στα ανοικτά της ακτογραμμής στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας προτού φτάσει στη στεριά νωρίς σήμερα το πρωί προκαλώντας κύματα ύψους έως και οκτώ μέτρων, ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

AP Photo

Μέχρι στιγμής ο Μπουαλόι κατέστρεψε 245 σπίτια και προκάλεσε πλημμύρες σε 14.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλες φυτείες και απέκλεισε την πρόσβαση σε πολλές περιοχές, αναφέρουν οι αρχές σε έκθεσή τους.

Πριν από το πέρασμά του, η κυβέρνηση είχε απομακρύνει περισσότερους από 28.500 ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν καθώς έκλεισαν τέσσερα αεροδρόμια σε κεντρικές επαρχίες.

Μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής του Βιετνάμ βρέχεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα, καθιστώντας τη χώρα ευάλωτη σε τυφώνες που σχηματίζονται συχνά στα ανατολικά των Φιλιππίνων, όπου ο Μπουαλόι προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 24 ανθρώπων.

AP Photo
